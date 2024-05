Freddy Ramírez y adhesión al alza, Pablo Rojas el favorito en Primarias y las máquinas de Chile Vamos: completo análisis electoral en Concón

Buscando evitar repetir los errores cometidos en la Elección Municipal de 2021, los partidos de Chile Vamos con presencia en la comuna de Concón –sumado a los independientes cercanos a la centro-derecha– tomaron la decisión de someter a sus candidatos a las Primarias que tendrán lugar el domingo 9 de junio.

Así es como a la instancia llegan las concejalas María José Aguirre, independiente, pero cercana a Evópoli; Sandra Contreras, militante de la UDI; y Gabriela Orfali, independiente, ex RN pero con cercanía ahora al Partido Republicano. El cuarto es Pablo Rojas, también independiente, con alguna cercanía a sectores republicanos.

De estas cuatro cartas saldrá el representante de la centro-derecha para competir con el alcalde en ejercicio, Freddy Ramírez, quien buscará la reelección en los comicios que tendrán lugar el último fin de semana de octubre, posicionándose –hasta el momento– como la única carta de la centro-izquierda con miras a este proceso.

Vale explicar que cuando se habla de "evitar repetir los errores del pasado", hay que tener en cuenta que el actual jefe comunal llegó a liderar la Municipalidad de Concón básicamente por el fraccionamiento que tuvo la derecha en los comicios de 2021. Esto, recordando que Ramírez consiguió sólo un 22% de los votos, mientras que las cuatro cartas de derecha que participaron en dicho proceso dividieron sus votos.

Bajo este contexto, la consultora Electoralab realizó un análisis del proceso que vivirá Concón en poco más de dos semanas. En ese sentido, para abordar una proyección de resultados para las Primarias, se usaron diversas técnicas de análisis, entendiendo que los votantes de esta elección tienen un fuerte componente de adhesión a Chile Vamos, pero también a grupos dentro de los partidos que componen dicho bloque.

LAS MAQUINARIAS

Es así como se establece de manera inicial que probablemente se verá en la Primaria una disputa de pequeñas fuerzas políticas internas, intentos de concentrar apoyos de bloques y la efectiva capacidad de movilización de cada una de ellos.

Así lo indicó María José Arredondo, analista de ElectoraLab, quien en conversación con Puranoticia.cl explicó que "lo que hacemos con las distintas encuestas es componer este escenario, que es especial y que no se puede medir sólo con encuestas, porque hay mucha maquinaria. Pablo Rojas gana según las encuestas, es quien está más arriba y cómodamente, pero no sé cuál es la máquina detrás de él, a diferencia de Sandra Contreras que tiene a la UDI y su capacidad de movilización".

"Además hay desconocimiento sobre las Primarias, y cuando conoces debes tener mucha adherencia con la persona, porque finalmente la mayoría va a decir que va a votar por el candidato que se elija en las Primarias, no hay adherencia con Rojas u Orfali, por ejemplo, a la gente le da un poco lo mismo. Entonces, la Primaria va a ser una guerra de maquinaria, pero hoy quien lidera las encuestas es Pablo Rojas, que además compitió en la pasada elección como Alcalde, entonces eso le da mejor performance del punto de vista que la gente recuerda su nombre", añadió la experta.

Y es que el análisis de Electoralab da cuenta que entre los cuatro precandidatos para las Primarias de Chile Vamos en Concón, el ex director de Seguridad Pública, Pablo Rojas, es quien lidera las preferencias con 22%, según una segunda revisión del mes de mayo. Más atrás aparece la concejala María José Aguirre, que se queda con un 17%. Cierran el listado las concejalas Gabriela Orfali (6%) y Sandra Contreras (5%).

"Para el elector que no sabe la interna de los lotes y las fuerzas internas, cuando llega la papeleta va a enfrentarse a nombres o a facciones de los nombres. Ahora, como la interna es más conocida como 'acarreo' o 'movilización', uno se pregunta quién tiene hoy en Concón esa capacidad de movilizar. ¿Aguirre tiene capacidad de movilización, independiente que sea Concejala? Entiendo que hay apoyos fuertes para Contreras, que es de gente de la UDI, de Hoffmann y Bannen... ¿pero esa gente tiene incidencia en Concón? ¿Tiene la capacidad de mandar un WhatsApp y levantar a las 600 o 700 personas que se necesitan? No lo sé", sostuvo Arredondo a Puranoticia.cl.

También expuso que "lo que va a estar en juego en las Primarias de Concón son las maquinarias. Si me muevo por la opinión pública, Pablo Rojas gana; pero si me muevo por las maquinarias, eso no lo puedo medir. A él le conviene que vaya mucha gente a votar, porque está más a la mano de la gente por ya haber sido candidato".

EL ALZA DE FREDDY RAMÍREZ

Cabe recordar que en la Elección Municipal de 2021, Freddy Ramírez ganó la Alcaldía con 4.883 votos, correspondientes al 22,08%. Habiendo pasado tres años de su triunfo electoral, las encuestas revelan que el Alcalde de Concón ha subido 9% en su aprobación, pues en la segunda revisión de mayo arroja una aprobación del 31%.

Esta alza del jefe comunal en las encuestas también fue abordada por María José Arredondo, analista de ElectoraLab, quien manifestó que "hay dos cosas que explican el crecimiento de Freddy Ramírez que, más que crecer, no se ha dividido. Sólo lo medimos a él, pues representa el sentir de quienes no son de derecha. Pero, además, siempre un Alcalde es alguien que mueve una maquinaria importante, entonces no puede sacar menos de 30%, que es el promedio de un Alcalde más o menos".

Bajo este contexto, ¿el Alcalde tiene opciones de ser reelegido? La experta señaló que "el problema no es Freddy Ramírez, sino que la derecha. Me da la impresión que él tocó su techo, que de 30% pueda subir a 32%. Entonces, si saca 30% Ramírez, hay un 70% disponible, que hoy tiene un problema de fraccionamiento muy grande. Entonces, en esa fracción y en la posibilidad que aparezca un outsider en octubre, ahí está el problema, que es más bien de la derecha que del Alcalde. Es decir, Freddy Ramírez podría ganar perfectamente con ese 30%, si el 70% restante se fracciona".

Pero más allá de este posible escenario favorable para el actual Alcalde de Concón, lo cierto es que los números muestran que la derecha es mayoría en esta comuna, tal como ha quedado de manifiesto desde 2021 a la fecha. Y es que a medida que el padrón crece, debido a factores de densificación y al aumento de la participación electoral, la comuna tiende a aumentar y afianzar su sectorización hacia la derecha.

Como ya se dijo, Freddy Ramírez ganó el 2021 con 4.883 votos (22,08%), pero los candidatos de derecha en su conjunto sumaron 15.515 votos. La diferencia también quedó en evidencia durante el Plebiscito de Salida del 2022, donde el «Rechazo» sumó 24.393 votos versus los 13.093 del «Apruebo». El 2023, en el segundo Plebiscito de Salida, el «A Favor» sumó 19.874 votos versus los 18.197 del «En Contra».

FACTOR VALDOVINOS Y SUMONTE

Uno de los factores que Electoralab hace de cara a lo que serán las Primarias del 9 de junio en Concón tiene que ver con la articulación y el apoyo territorial que tengan los ex alcaldes de la comuna, Jorge Valdovinos y Óscar Sumonte.

María José Arredondo explica que "hoy Valdovinos y Sumonte me da la impresión que aún tienen un grado de incidencia en la comuna, entonces la pregunta que surge es si ellos se levantarán y llamarán a votar por alguien. No sé si ellos han hecho estos llamados a votar por alguien. Esa incidencia, que pueden manejar 100 o 200 votos, lo que sea... eso lo tienen ellos porque siguen siendo incidentes en la comuna".

De igual forma, indicó que los ex alcaldes "son factores, pero no sé de quiénes están detrás. Valdovinos no es de derecha, pero sí ha tenido conversaciones con candidatos, pero más que abanderarse por partidos, sí hay temas de amistad", agregando que "si Sumonte tiene amistad con Pablo Rojas (fue su ex Director de Seguridad Pública durante su administración municipal), ahí uno sumaría maquinaria para Rojas".

Finalmente comentó que no hay que perder de vista el rol que jugará María José Hoffmann en la Primaria en Concón: "Ella está muy en la palestra, con muchos denostándola, pero igual tiene una capacidad de movilización, pequeña o no, pero tiene algún grado va a aportarle a Sandra Contreras. Ese es el análisis del escenario".

Todos estos análisis habrá que verlos en la cancha, este domingo 9 de junio, cuando los vecinos de Concón acudan a las urnas a elegir al candidato de la centro-derecha que los represente de cara a lo que será la Elección Municipal de octubre de este año.

