Freddy Ramírez competiría por la reelección a la Alcaldía de Concón como candidato único del oficialismo y la Democracia Cristiana

A toda máquina trabajan las directivas y comisiones electorales de los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana (DC) para elaborar las listas con candidatos de cara a la Elección Municipal del 27 de octubre de este año, donde además los chilenos deberán elegir en las urnas a sus nuevos gobernadores y consejeros regionales.

Es así como ya existe consenso en algunas comunas donde no habrá competencia y se apoyará al candidato único del sector, en muchas de ellas en respaldo al alcalde o alcaldesa en ejercicio; pero también se han definido otras ciudades donde deberán incrementarse las negociaciones para no llegar a la papeleta con más de una carta.

En este segundo lote se encuentra, por ejemplo, la comuna de Valparaíso, donde la DC tiene como sus cartas al ex diputado y ex alcalde Aldo Cornejo; y al ex director regional de la Onemi, Guillermo de la Maza –aunque el primero correría con más ventaja–; mientras que el PS presentó a Boris Kúleba como su candidato al sillón edilicio para competir con Jorge Sharp (Movimiento Transformar), quien iría a la reelección.

Pero donde sí existiría pleno consenso en apoyar a un sólo candidato es en la comuna de Concón, donde la izquierda, desde el Partido Comunista (PC) hasta la DC –pasando por el nuevo partido Frente Amplio (FA), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD)– se cuadrarían detrás de la figura de Freddy Ramírez, el alcalde en ejercicio.

Y es que en Apruebo Dignidad, el Socialismo Demócrato y la DC saben que la fórmula que catapultó a Ramírez hasta la Municipalidad de Concón fue exitosa en los comicios de 2021, razón por lo que buscarán repetir el mecanismo de llevarlo en solitario. Más aún, teniendo en cuenta que el gran error de la centro-derecha en aquella elección fue llevar cuatro cartas a la papeleta, situación que facilitó la dispersión de votos.

Desde Santiago valoran como un "gran primer paso" el hecho de que los partidos oficialistas y la DC hayan podido marcar cuáles eran las comunas en las que pretenden competir con sus candidatos, aunque reconocen que aún restan muchas en las que se debe seguir avanzando en las negociaciones para conseguir el anhelado consenso. Pero en caso de no conseguir acuerdos, el mecanismo a utilizar sería el de Primarias.

Cabe hacer presente que en esta condición se encuentran ciudades como la ya mencionada Valparaíso, además de Antofagasta, Puerto Montt y Castro, en regiones; además de Puente Alto y Providencia, de la región Metropolitana.

En la vereda opuesta estarían 35 comunas donde no habría competencia, pues existiría el consenso necesario para ponerse detrás de un sólo candidato. En esa condición están otras comunas de la región de Valparaíso –aparte de Concón–, como es el caso de Olmué, San Felipe, Casablanca y Juan Fernández. A nivel nacional se sumarían Vitacura, San Joaquín, Pirque, San Pedro de Atacama y Nueva Imperial, entre otras.

