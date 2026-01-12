Formalizan a cuatro excarabineros que se habrían quedado con bebidas alcohólicas recuperadas en La Serena

Una investigación de la Fiscalía, originada por la denuncia efectuada por Carabineros de Chile, derivó en la formalización realizada en el Juzgado de Garantía de La Serena por los delitos de receptación, obstrucción a la investigación, malversación de efectos públicos o privados, falsificación de un parte policial y tenencia ilegal de municiones.

Los sujetos formalizados son un comerciante (imputado por receptación) y cuatro exfuncionarios de Carabineros.

La Fiscalía formalizó a los expolicías, quienes habrían concurrido en septiembre pasado a un procedimiento por sustracción de especies, consistentes en bebidas alcohólicas, en el que parte de las especies recuperadas no fueron informadas de manera fidedigna y habrían sido entregadas al comerciante de un restaurant de la comuna por parte de los imputados.

Los cuatro exuniformados fueron formalizados por obstrucción a la investigación, malversación de efectos públicos o privados; sin embargo, uno de ellos fue formalizado además por los delitos de tenencia ilegal de municiones y falsificación de un parte policial, es decir, falsificación de documento público.

La Fiscal jefa de La Serena, Ninoska Mosnich, relató que "a raíz de una denuncia que proviene de la propia institución de Carabineros, se genera una investigación en virtud de la cual se logró establecer que 4 funcionarios de la prefectura Elqui habrían cometido los delitos de obstrucción a la investigación, malversación de efectos públicos y uno de ellos además el delito de falsificación de documento público y tenencia ilegal en municiones”.

Y agregó que “a raíz de esta denuncia que parte desde la propia institución se inició una investigación con la Sección de Asuntos Internos de Carabineros quienes de manera muy diligente comenzaron a establecer y recabar las pruebas suficientes para acreditar la imputación que el Ministerio Público hizo”.

La fiscal añadió que "finalmente los hechos decantaron en órdenes de detención y de entrada y registro a dos viviendas que tuvieron como resultado la incautación de teléfonos celulares y municiones en el caso de uno de los funcionarios, teléfonos y dispositivos digitales en el caso de un civil que también estaba involucrado en estos hechos. La investigación se trabajó de manera reservada y se formalizó el 7 de enero del 2026”.

El exfuncionario policial formalizado por 4 delitos quedó con la medida cautelar de prisión preventiva; mientras que los otros 3 funcionarios policiales más el comerciante quedaron con prohibición de salir del país y firma semanal de acuerdo a la orden del juez de garantía.

Cabe señalar que la investigación quedó con un plazo de 70 días.

