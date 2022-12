Fiscalía y Bidema inician diligencias investigativas para determinar origen y presuntos responsables del incendio en Viña

Autoridades del Ministerio Público y funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la PDI se dieron cita en el lugar donde se presume que comenzó el megaincendio forestal registrado en Viña del Mar, dando inicio a las diligencias investigativas que permitan determinar las posibles responsabilidades respecto a lo ocurrido este jueves 22 de diciembre en la comuna.

El primer paso busca determinar exactamente el punto de inicio del fuego, además de establecer pistas que permitan advertir cuál fue el comportamiento del fuego, de manera de iniciar la investigación que está liderando el fiscal Osvaldo Ossandón.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló que "son investigaciones complejas, primero, para la determinación de la causa que origina el incendio, que más allá de que haya intervención humana, se debe determinar si hay intención de provocar el fuego o, más bien, negligencia en el origen".

"Luego, naturalmente, es compleja la investigación que debe desarrollar la Bidema, determinando la existencia de muestras posibles para analizar y, por cierto, cotejando con la información de Conaf sobre la geografía del lugar y el comportamiento del fuego que aborda viviendas y afecta a las personas", añadió.

En cuanto a la labor policial, se buscará determinar a los responsables, sus identidades y otras circunstancias; mientras que a nivel investigativo se unificarán todos los partes policiales asociados a las personas fallecidas, las casas dañadas y otros, con el objetivo de generar una sola gran investigación del incendio.

El fiscal Osvaldo Ossandón se refirió a la presunta intencionalidad del siniestro, señalando que "no descartamos ninguna hipótesis. Por cierto que se manejan hipótesis de los incendios negligentes, pero no se descarta en ningún caso la intencionalidad. Ahora, ¿cuál va con más fuerza? Depende necesaria y exclusivamente de la labor investigativa de Bidema y ellos nos van reportando. Por tanto, hoy día no podemos señalar alguna por sobre otra".

Cabe hacer presente que funcionarios del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI también llegaron al sitio del suceso, considerando que se trata de un terreno siniestrado, lo que requiere de una labor científica para determinar efectivamente dónde está el lugar exacto donde se inicia la emergencia.

En ese sentido, el fiscal Ossandón aseguró que la labor de Conaf resulta clave porque ellos son "la primera luz y ojos que tenemos respecto del incendio. Hay una colaboración directa, una muy buena relación, acceso a su sistema informático y satelital y tenemos una comunicación constante. Ellos son los primeros en dar aviso y generalmente son los primeros en llegar a este tipo de casos".

