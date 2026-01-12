Fiscalía Regional de Atacama destaca incautación de más de 2 mil kilos de droga en Chañaral

La Fiscalía Regional de Atacama destacó la incautación de más de 2 mil kilos de marihuana en el sector del balneario de Flamenco en la comuna de Chañaral.

El fiscal Juan Andrés Shertzer destacó la amplia y efectiva labor investigativa que se ejecuta en la Macrozona Norte para enfrentar el delito de tráfico de droga, tal y como ocurrió en este procedimiento en que luego del pesaje realizado por el OS-7 de Carabineros permitió sacar de circulación un total de 2 mil 11 kilos 830 gramos de la ilegal sustancia.

“Es muy relevante destacar que este tipo de resultados no son casualidad, ya que todo se enmarca en el amplio trabajo que desarrollan las policías, en este caso Carabineros, de manera eficiente y eficaz. Pretendiendo esta labor junto a la función indagatoria de la Fiscalía que este tipo de cargamentos no pueda ser trasladada más allá de los límites de la Macrozona Norte, además se seguir investigando para poder establecer qué hay detrás de este tipo de traslados y determinar si en ellos existe o no la intervención del crimen organizado”, dijo el persecutor.

Shertzer agregó que la labor destinada a detectar y detener a personas dedicadas al tráfico de droga se realiza de manera periódica y aplicando cada una de las herramientas indagatorias contempladas en la Ley 20.000 y que ha permito obtener excelentes resultados en Atacama respecto de este ilícito.

En cuanto al conductor del camión que transportaba la droga, el hombre fue formalizado la mañana del sábado, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se dictaron cinco meses como plazo para la investigación.

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó los antecedentes de la causa y la participación del imputado en la comisión del delito. Dada la gravedad del hecho y por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad se determinó su ingreso a la cárcel de Chañaral.

