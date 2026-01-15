Fiscalía inició investigación de oficio por polémica fiesta de lujo del SLEP de Atacama

La Fiscalía de Atacama decidió abrir una investigación de oficio luego de la celebración del quinto aniversario del Servicio Local de Educación (SLEP) de Atacama, festejo registrado el pasado viernes en una dependencia del Casino de Copiapó y cuyos registros audiovisuales y otros antecedentes fueron la base para la apertura de esta causa.

Respecto de esta decisión jurídica, el fiscal Luis Miranda Flores indicó que frente a lo ocurrido, la Fiscalía solicitó inmediatas diligencias investigativas al tribunal, mientras que ordenó la ejecución de tareas propias de su especialidad a detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

“La investigación de oficio abierta por la Fiscalía de Atacama buscará indagar respecto al origen de los recursos que financiaron esta celebración y si dichos procesos se ajustaron a la reglamentación vigente, además de poder determinar si hubo o no acciones constitutivas de delitos de carácter penal y sus posibles responsables”, dijo el fiscal.

Sobre esta causa, el subprefecto de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Copiapó, Darwin García, indicó que ya se realizaron una serie de diligencias investigativas con motivo de esclarecer los recursos utilizados para la celebración.

“Por esta razón, oficiales policiales de la Bridec concurrieron hasta las dependencias del SLEP Atacama, así como también de empresas ligadas a los festejos que tuvieron alta connotación social. El trabajo policial llevado a cabo en las primeras diligencias investigativas permitió la incautación de diversos equipos computacionales, con el objetivo de comenzar a indagar el origen de los recursos utilizados para la celebración realizada por el organismo público”, dijo.

Finalmente, el fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, indicó que frente al revuelo generado por la celebración, la fiscalía abrió esta investigación de oficio para indagar respecto de los recursos involucrados y al cumplimiento reglamentario.

“Las órdenes de investigar ya fueron instruidas a la Bridec de la PDI para determinar si en los hechos indagados existen o no delitos, por ahora no existen indicios de ilícitos en particular y con el avance de la función indagatoria se analizarán los antecedentes que afloren en esta investigación”, dijo Shertzer.

PURANOTICIA