Fiscalía detalla que joven agredió primero a inspectora, luego a paradocente y alumnos en instituto de Calama

La Fiscalía Regional de Antofagasta reveló la cronología exacta de los violentos sucesos ocurridos en el instituto Obispo Silva Lezaeta, donde una jornada escolar terminó en tragedia.

El organismo persecutor entregó detalles sobre el accionar de un estudiante de 18 años, sindicado como el autor del homicidio de una inspectora y de las lesiones provocadas a otras cuatro personas.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, relató que el incidente comenzó cuando el joven, alumno de cuarto medio, atacó inicialmente a una funcionaria. "Un alumno de dicho establecimiento, de cuarto medio, adulto, de 18 años de edad, habría en primer lugar agredido con un arma cortopunzante a una inspectora del establecimiento, lesiones que lamentablemente provocaron su fallecimiento", detalló el persecutor sobre el inicio de la agresión.

La violencia no se detuvo tras el primer ataque. Según la reconstrucción de los hechos, el agresor continuó arremetiendo contra quienes intentaron intervenir en la escena. "Posteriormente agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a esta víctima, resultando también herida de gravedad. Luego se habrían desarrollado otras agresiones, unos metros más allá del primer lugar de los hechos, donde agrede al menos a tres menores de edad del mismo establecimiento educacional, uno de ellos con lesiones de gravedad", añadió.

Respecto al estado de salud de los sobrevivientes, se confirmó que todos permanecen bajo observación médica en centros asistenciales de la zona. El fiscal especificó que hay "dos personas que se encuentran bastante graves, la personal paradocente, uno de los alumnos del colegio y tenemos otros dos menores de edad que nos encuentran en la misma situación de gravedad, pero que también están siendo todos atendidos en hospitales de la comuna de Calama".

Las labores periciales quedaron bajo la tutela de la Brigada de Homicidios de la PDI, que trabaja junto a equipos especializados y unidades de apoyo a víctimas. Como parte de las pesquisas iniciales, se efectuaron entradas y registros en el domicilio del detenido, procedimiento que permitió recolectar diversas evidencias materiales para el caso.

Finalmente, el fiscal informó que el atacante, capturado de forma inmediata tras los hechos, enfrentará a la justicia próximamente. “Él (agresor) va a ser puesto a disposición el día de mañana ante el Tribunal de Garantía de Calama para su respectiva audiencia de control de detención, toda vez que él fue detenido en situación de flagrancia”, concluyó el representante del Ministerio Público.

PURANOTICIA