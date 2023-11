Fiscalía descarta nuevamente formalizaciones por muerte de la joven abogada Valentina González en motel de Quintero

La Fiscalía Regional de Valparaíso volvió a descartar este martes la formalización de alguna persona en el marco de la investigación por la muerte de la abogada Valentina González cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en julio de 2022 al interior del motel "El Duende" en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

La Fiscal Regional Claudia Perivancich explicó que "No hay en este momento ninguna circunstancia que nos permita decir que hay alguna persona a quien se le pudiese imputar el resultado de muerte de Valentina. De manera que lo que hemos estado haciendo sobre todo en el último tiempo es acoger para realizar una serie de diligencias que ha pedido la querellante, en general no nos hemos negado realizar ninguna diligencia. Pero no vemos un futuro de formalización hasta este momento", indicó, según consigna radio Bio Bio.

Sin embargo, la representante de la familia como querellante, abogada Cynthia Pérez, aseguró que faltan antecedentes claves que podrían cambiar la decisión tomada hasta ahora, consistentes en nuevos informes y peritajes.

"Esperamos que la Fiscal Regional y el Fiscal Local al menos formalicen al sujeto de interés y que no es solo uno, sino dos. Una mujer que lo acompañaba en el motel. Esperamos que llegue a esa convicción con los antecedentes que vamos a aportar esta semana y con las respuestas de los oficios y de los informes que aún no han llegado a la carpeta investigativa", dijo Pérez.

El "sujeto de interés" mencionado es Felipe Olivares. A él se suman dos mujeres que estaban esa noche en el lugar. Todos ellos hasta ahora, figuran en calidad de testigos, en el marco de la investigación.

En este sentido, Karl Pirztl, abogado de Felipe Olivares, espera que esta decisión se mantenga.

"No hubo intervención de terceros en nada que se pudiera decir 'aquí se hizo algo para que esta persona muriera' siguen siendo testigos y nosotros entendemos que esa calidad se va a mantener hasta que se cierre esta causa con un sobreseimiento o un no perseverar por parte de la fiscalía", afirmó el abogado.

PURANOTICIA