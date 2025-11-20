Fiscalía confirma causa de muerte de turistas y cita a declarar a director de Conaf y guardaparques de Torres del Paine

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, confirmó que la causa de muerte de los cinco turistas extranjeros fallecidos en Torres del Paine fue hipotermia, además entregó nuevos antecedentes sobre la investigación.

"La investigación que ha comenzado y está orientada a poder establecer las las causas de esta verdadera tragedia que ha resultado en la muerte de cinco ciudadanos extranjeros que ustedes ya saben, son dos mexicanos, dos alemanes, y una ciudadana británica, y además hasta el momento, 27 víctimas de lesiones de carácter leve", informó.

Los fallecidos fueron identificados como Cristina Calvillo Tovar y Julian García Pimentel, matrimonio de nacionalidad mexicana; Victoria Bond, británica; Nadine Lichey y Andreas Von Pein, de nacionalidad alemana.

El persecutor detalló que "esto es una investigación que se comenzó por presunta desgracia. Y posteriormente, cuando fuimos notificados de que efectivamente había una persona fallecida, eso cambió (...) y podemos confirmar, a raíz de la investigación, que la causa de muerte de las cinco personas es por hipotermia".

Complementó que están interrogando personas además de "recabar toda la evidencia, en ese sentido, los aparatos tecnológicos con los que contaban esas personas, las ropas, celulares que puedan tener algún tipo de registro que nos ayude a reconstruir la dinámica de estos hechos".

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Magallanes se encuentra tomando declaraciones, esto incluye a funcionarios de Conaf (Corporación Nacional Forestal), de la empresa privada Vértice y también a los 69 excursionistas que estaban en el sector Los Perros, donde ocurrió la tragedia.

"En esta etapa preliminar estamos investigando y estamos acopiando todos los medios de prueba. No estamos descartando ninguna hipótesis investigativa", afirmó.

Adicionalmente, anunció que el director de Conaf, Rodrigo Illesca, también será citado a declarar, al igual que los guardaparques y los representantes de Vértice.

"Hemos coordinado con la Brigada de Homicidios de la PDI que efectivamente no se deje de tomar ninguna declaración a ninguna de las personas que estuvieron en el grupo de excursionistas, pero también a las personas de Conaf y de la empresa Vértice, para poder recabar esa información para que nos permita rearmar la dinámica de estos hechos", declaró.

Respecto a los guardaparques que ese día no estaban trabajando en el sector de Los Perros, el fiscal Crisosto apuntó que "por supuesto que van a ser citados. Ya se pidieron los antecedentes y están identificados los funcionarios de Conaf que estaban o no estaban trabajando aquel día. A algunos ya se les tomó la declaración, estamos en eso".

"Y algo muy importante, y es que no solamente hemos estado enfocados en aclarar los hechos e investigar todo esto, sino que además ya tomamos contacto con los familiares de las víctimas afectadas (...) estamos abocados a poder prestar todas las acciones de contención y ayuda a los familiares de las víctimas atendido esta etapa inicial de la investigación", sostuvo.

