Fiscal Nacional designa a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío, cargo que asumirá oficialmente el próximo 3 de agosto.

Desde el Ministerio Público destacaron que Garrido es abogado de la Universidad de Concepción, donde obtuvo su título profesional en 2001. Además, cuenta con estudios de posgrado, entre ellos un Magíster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Chile y un Diplomado en Derechos Humanos: Teoría y Práctica para su Protección de la Universidad de Chile.

Su trayectoria profesional comenzó en el ejercicio libre de la profesión y, en 2002, se desempeñó como abogado de la Municipalidad de Tirúa. Ese mismo año, en octubre, ingresó al Ministerio Público como abogado asistente de la Fiscalía Local de Purén.

Posteriormente, en octubre de 2003, fue designado fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Purén, mientras que en abril de 2005 asumió el mismo cargo en la Fiscalía Local de Loncoche.

Más tarde, en junio de 2006, fue destinado a la Fiscalía Local de Temuco, donde encabezó la Unidad de Delitos Sexuales y Violentos, la Unidad de Delitos Económicos y de Corrupción y la Unidad de Derechos Humanos.

En mayo de 2021, Garrido fue nombrado fiscal regional de La Araucanía, función que desempeña hasta la actualidad y desde la cual dará el salto para liderar la Fiscalía Regional del Biobío.

Su nombramiento se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Concepción, cuyo Pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

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