Fiscal dice que muerte accidental de Anahí Espíndola "es una de las posibilidades reales que se está barajando"

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, informó que hasta ahora, no ha encontrado antecedentes que permitan establecer la participación de terceras personas en la muerte de la joven viñamarina, Anahí Espíndola.

"No tenemos ningún antecedente que hoy nos pudiera hacer pensar que ha habido intervención de terceros", declaró la persecutora.

"Por lo tanto, una muerte accidental es una de las posibilidades reales que se está barajando", afirmó.

Perivancich agregó que "se está trabajando en las pericias, en el Servicio Médico Legal, para determinar con precisión la causa de muerte".

La fiscal precisó que "no tenemos, hasta acá, ningún antecedente que dé cuenta que hay intervención de terceras personas en la muerte de Anahí, no tenemos todavía la definición técnica, precisa, la conclusión científica respecto de la causa de muerte, pero me atrevo a indicar, descarto que todo ese tipo de información pueda respaldarse en algún antecedente de la causa".

Cabe recordar que el viernes de la semana pasada que se encontró un cuerpo en el sector de roqueríos de Avenida Perú y luego el martes 16, se logró establecer que correspondía a la joven.

