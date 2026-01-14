Fiscal del caso Julia Chuñil: "Es una investigación compleja, sigilosa y reservada"

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, calificó la investigación del caso por la desaparición de Julia Chuñil como "compleja, sigilosa y reservada". En todo caso, dijo que los antecedentes fueron suficientes para solicitar las detenciones de tres hijos y el exyerno de la víctima.

En un punto de rensa, la fiscal señaló que "durante la madrugada del día de hoy se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura".

Añadió que "se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la fiscalía, desarrollada junto a las policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado".

Agregó que la investigación "permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención, concedidas por el juez de Garantía de Los Lagos y cumplidas por Carabineros de Chile".

"Actualmente se encuentran detenidos tres hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores", detalló.

"Los antecedentes serán expuestos por la fiscalía en la audiencia de control de detención y de formalización ante el juez de Garantía de Los Lagos, que se desarrollará en las próximas horas", cerró la fiscal.

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil (vocero de la campaña por su desaparición), Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del yerno Bermar Flavio Bastías Bastidas.

Las detenciones se realizaron en las comunas de Máfil y Temuco, durante un operativo que contempló más de un centenar de policías.

La mujer de 72 años está desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil. Según ha trascendido, es un crimen motivado por las tierras de la víctima.

La familia atribuyó su desaparición a conflictos con agricultores de la zona por la defensa medioambiental que encabezaba Julia Chuñil.

