Fiscal confirmó utilización de armamento de guerra en ataque en Ercilla y afirmó que esto requiere "entrenamiento para su uso"

La Fiscalía confirmó el uso de armamento de guerra en el ataque incendiario ocurrido este domingo en la ruta 5 Sur en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.

El hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas, cuando un conductor de un camión y una mujer que viajaba en un vehículo de escolta resultaron heridos producto de un ataque con armas de fuego de desconocidos.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, detalló que, tras el incendio de la camioneta, un grupo de entre 6 y 8 personas realizaron disparos en contra de vehículos que circulaban por la ruta 5 Sur, impactando a dos camionetas y a dos camiones.

El persecutor señaló que se determinó “el uso de diferentes tipos de armamento, por lo menos cuatro: 9 milímetros, también escopetas calibre 12 y lo más preocupante de todo y lo que le da una gravedad importante a este caso, dice relación con la utilización de armamento de guerra de calibre 5.56 y 7.62".

"Este tipo de proyectiles requieren utilización de fusiles y este armamento es mucho más letal que un arma convencional, requiere además de una capacidad y un entrenamiento para su uso, puede causar también lesiones que son más importantes y pueden ser utilizadas a una distancia mayor", precisó.

En el lugar fue encontrada una pancarta que “mezcla a diferentes personas que están privadas de libertad por delitos de robo con intimidación, ataque a la autoridad, homicidio también a funcionarios policiales, en una lógica propia de las organizaciones criminales”.

(Imagen: @aprachile)

