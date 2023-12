Fin de obras en tres socavones permiten levantar restricción de tránsito en el Camino Internacional de la V Región

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) concluyó los trabajos en los tres socavones que se produjeron en el Camino Internacional, al interior de la región de Valparaíso, tras las crecidas registradas durante el invierno por los frentes de mal tiempo, lo que obligó a mantener segregado el tránsito durante estos meses.

El paso de los vehículos en estos tres sectores estaba regulado por paleteros, para dar paso alternado de los vehículos de subida y de bajada.

Si bien, las obras continúan con demarcaciones y refuerzo de la seguridad vial, las faenas principales en los socavones terminaron, lo que permite dar tránsito sin restricciones de paso.

El seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, señaló que "se pudo hacer toda la estabilización de la franja vial y terminar el enrocado que proteja toda la zona. Esto es en Primera Quebrada, Riecillo y Río Blanco, además estamos entubado y encauzando una canal que hay en el sector, para mejorar las condiciones ante una posible nueva crecida. Estos trabajos son definitivos para reponer, mejorar toda la carpeta, estamos invirtiendo $2.400 millones".

El delegado provincial de Los Andes, Cristian Aravena, comentó que "los daños estructurales por los temporales de julio fueron bastantes complejos. Tuvimos el camino cerrado no solamente por el clima, si no también por estos daños y creo que hoy la noticia que hemos entregado es muy importante, y eso implica que vamos a poder tener el tránsito expedito, no van a haber estos cierres en lugares donde se generaban estos tacos. Para la temporada estival es una tremenda noticia".

El director regional de Vialidad, Daniel Díaz, sostuvo sobre los trabajos ruta 60-CH que “estos tres puntos fueron socavones que se generan en las precipitaciones de invierno. Eso llevó a una perdida de la carpeta, también del rodado y protección de la ribera que teníamos para la carretera. Estos trabajos consistieron en generar un nuevo enrocado visualizando las posibles crecidas que se vienen, también la recuperación de la calzada y los elementos de seguridad como barreras de contención, new jersey demarcaciones y tachas respectivas".

Si bien, el tránsito se normalizó, las obras continúan y tienen un 82% de avance. Son trabajos de recuperación y prevención de nuevas crecidas que pueden existir en el sector. El contrato termina el 2 de febrero.

En el sector de Guardia Vieja - Juancal, zona donde existió caída de grandes rocas, los trabajos terminan en el mes de abril del 2024 y tienen un avance del 20%.

PURANOTICIA