Filtración de encuesta de candidatos a constituyentes en Región de Valparaíso revela complejo escenario para Chile Vamos

Entre el 14 y el 17 de enero pasado a un par de semanas que se cumpliera el plazo final para la inscripción de candidatos de cara a la elección de Consejeros Constituyentes se realizó un masivo sondeo en toda la Región de Valparaíso para conocer las opciones de las diferentes corrientes políticas que compiten de cara a quedarse con uno de los cinco escaños disponibles en la zona.

El sondeo al que tuvo acceso Puranoticia.cl fue diseñado para medir sobre todo el conocimiento de las opciones que tenía en ese momento cartas de partidos de la ex concertación, de hecho uno de los mejores evaluados justamente habría tomado la decisión de ir como candidato luego de conocer aquellos resultados.

La pregunta que se realizó en el sondeo es “de las siguientes personas de su región ¿quién cree que es la más apropiada para redactar la nueva constitución?”.

El mejor evaluado fue Ignacio Walker con el 17,5% de las respuestas, de hecho el ex diputado por el antiguo Distrito 10 fue sondeado por partidos del Chile Vamos, específicamente Renovación Nacional, pero no podía incluir la lista debido a que la ley anti díscolo no se lo permitía.

El segundo mejor evaluado es el ex diputado socialista por el antiguo distrito del Marga Marga, Marcelo Schilling con un 15,7% de adhesión, de hecho este resultado es el que habría convencido al ex parlamentario de sumarse a la lista de candidatos, es uno de los que corre con mejores opciones de quedarse con uno de los cinco escaños.

Para poder definir la fuerza del Frente Amplio y de su principal líder en la Quinta Región Interior fue medido el diputado Diego Ibáñez, quien además fue la primera mayoría en las pasadas parlamentarias. Logró la tercera mejor ubicación con un 14,2% de las preferencias.

Quien sigue en el listado como mejor evaluado es el ex diputado Luis Pardo de Renovación Nacional considerado una de las mejores cartas que pudo tener el conglomerado para esta elección de Constituyente, sin embargo el ex parlamentario aduciendo problemas familiares declinó de ir a candidato y finalmente el partido eligió a el ex UDI Gonzalo Ibáñez poco conocido en el interior de la región, además de Leslie Briones histórica militante del partido.

Más atrás aparece el nombre del comunista Luis Cuello, finalmente no inscrito debido a que solo habría marcado un 8,2%, mientras que Edmundo Eluchans, ex diputado de la UDI y presentado como la gran carta del Chile Vamos que aseguraría un escaño en la nueva constituyente solo aparece marcando un 6,2%.

Según la Directora de la consultora EYC Data María José Arredondo esa encuesta tiene sentido “porque Schilling tiene principal apoyo en lo que se identifican con ex concertación y también independientes y Walker tiene un perfil que abarca desde la concertación hasta Republicanos, son personajes conocidos y con buena reputación política”.

Para la directora de EYC Data la gran duda y evidente discusión estará puesta en los sectores de la centro derecha, sobre todo que en la Región de Valparaíso no tiene municipios fuertes para apoyar un despliegue territorial en campaña, de hecho lo mismo sucede con la propia UDI que llega con un nombre fuerte, pero con muy bajo nivel de conocimiento en la zona interior de la región, en referencia a Eluchans y además con un partido totalmente disminuido sin representación en el parlamento y por sobre todo con liderazgos antiguos.

Por otro lado Republicanos tiene a la cabeza a Antonio Barchiesi, hermano de la diputada por el interior por la región y considerado como carta segura para quedarse con uno de los cinco escaños, este lado de la centro derecha parece ser justamente lo contrario al gremialismo, apuntando a un electorado similar pero con nombres más frescos que vienen con el arrastre de la pasada elección al parlamento.

El estudio en cuestión muestra también el liderazgo de Schilling que tendría un equipo de primer nivel a su lado, además los socialistas cuentan con una Senadora y dos fuertes diputados en la región de apoyo que sumado al liderazgo de Diego Ibáñez podrían sumar dos de los cinco escaños que están en competencia en la elección de mayo próximo con la denominada lista Unidad para Chile.

Por otra parte el mismo estudio muestra el complejo escenario que enfrenta el conglomerado de la UDI-RN y Evopoli que no insistió en nombres más del centro político como Ignacio Walker o Luis Pardo, de hecho su apuesta por nombres más extremos como Edmundo Eluchans y Gonzalo Ibáñez no se diferencia en demasía del electorado más duro representado por Republicanos.

Inclusive se habla que podría haber un cierto electorado de centro que se pueda ver huérfano de cara a la próxima elección en la Región de Valparaíso y es justamente ahí la oportunidad para ir en búsqueda de un voto que estará esperando encontrar quien identifique de mejor manera su visión de cara a una nueva redacción de la Constitución.

