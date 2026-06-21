Femicidio en Río Claro: detienen a pareja de mujer asesinada con arma blanca

Una investigación por femicidio se encuentra en desarrollo en la comuna de Río Claro, Región del Maule, luego de que una mujer falleciera durante la mañana de este sábado tras ser atacada con un arma blanca en la localidad de Cumpeo.

El hecho ocurrió en la vía pública y generó un amplio despliegue policial en el sector, donde vecinos y residentes quedaron impactados por lo sucedido.

Tras conocerse el ataque, personal de Carabineros realizó diversas diligencias que permitieron ubicar y detener a un hombre adulto, identificado como la pareja de la víctima. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto fue encontrado en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen y presentaba rastros de sangre.

La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos durante las primeras horas de la jornada e instruyó una serie de peritajes para determinar las circunstancias en que se produjo la muerte de la mujer.

"En horas de la mañana se tomó conocimiento de un delito de femicidio ocurrido en la comuna de Río Claro, específicamente en el sector de Cumpeo, donde una mujer fue asesinada con arma blanca. En las cercanías del lugar se encontró a su pareja, su conviviente, con rastros de sangre", informó el fiscal de turno.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Talca concurrieron al sitio del suceso para desarrollar las diligencias especializadas, levantar evidencia y reconstruir la dinámica de los hechos.

Mientras avanza la investigación, el detenido permanecerá a disposición de la justicia y será presentado ante el Juzgado de Garantía correspondiente para el control de detención y posterior formalización por el delito de femicidio.

Las labores de la PDI continúan en el lugar con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias que rodearon el crimen y reunir los antecedentes necesarios para el desarrollo de la causa judicial.

PURANOTICIA