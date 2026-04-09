Federación de Estudiantes de la U. Austral condena ataque a ministra Lincolao pero respalda protestas contra el Gobierno

Frente a los recientes incidentes que afectaron a la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile (Feuach) emitió un pronunciamiento donde repudia el ataque, aunque al mismo tiempo respalda "el fondo de la manifestación", argumentando que es válido exteriorizar la molestia hacia los representantes del Ejecutivo.

A través de un comunicado oficial, la organización estudiantil argumentó que "las expresiones de descontento y las movilizaciones sociales son legítimas y expresan el sentir de las comunidades; son inherentes a la vida en sociedad y deben ser escuchadas y comprendidas por las autoridades del país".

En la misma línea, la directiva universitaria fue enfática en tomar distancia de las agresiones al señalar: "Asimismo, condenamos y no ampararemos cualquier acto de violencia acaecido en contra de la ministra Ximena Lincolao en esta manifestación; mas esto no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación, en la que mayoritariamente nuestros compañeros y compañeras participaron de manera pacífica y legítima, demostrando su descontento a una autoridad del Gobierno".

Profundizando en las causas del malestar, el texto difundido por la Feuach advirtió que "La autoridad debe comprender que el descontento es legítimo y que es su actuar el que propende a que el ambiente en nuestro país sea de conflictividad social. Nosotras y nosotros somos hijos del pueblo de Chile; logramos cursar estudios superiores gracias a la gratuidad, como la gran mayoría de las y los estudiantes de la UACh, y defenderemos los derechos sociales conquistados por los movimientos sociales de nuestro país".

Por otra parte, los dirigentes lanzaron duras críticas hacia la administración central, asegurando que "la falta de gobernabilidad por parte del Gobierno, su indolencia y su carencia de conocimiento de la realidad chilena han generado que, por sus decisiones, aumente el costo de vida para nosotras y nosotros, y que se coarten las posibilidades de desarrollo académico, tan necesario para generar un modelo de desarrollo estratégico para nuestro país".

Para concluir su mensaje, la agrupación instó "a nuestras compañeras y compañeros a seguir manifestándonos de manera pacífica, y al Gobierno a que escuche a su pueblo y corrija el rumbo, generando un dialogo real que permita disminuir la conflictividad social que han ocasionado".

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