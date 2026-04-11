Fatal ataque en Chillán: Niña pierde la vida tras ser mordida por perros

Un trágico hecho se registró la tarde de este sábado en la Región de Ñuble, donde una niña falleció tras ser atacada por perros en un recinto ubicado en la comuna de Chillán.

Según radio Bio Bio, el caso ocurrió en dependencias del Molino Río Viejo y fue informado al Ministerio Público, que dispuso la concurrencia de equipos especializados para iniciar las primeras diligencias.

En ese contexto, personal de la Brigada de Homicidios se trasladó hasta el lugar con el objetivo de recopilar antecedentes que permitan esclarecer cómo se produjo el ataque.

Desde la Fiscalía de Chillán señalaron que la investigación se encuentra en una fase inicial, por lo que las pericias están enfocadas en establecer la dinámica de los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Por ahora, el trabajo en el sitio del suceso continúa, mientras las autoridades buscan reunir información clave que permita aclarar lo ocurrido en este suceso.

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