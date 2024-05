Familia de mujer de 85 años extraviada en Limache expondrá detalles del caso en Comisión de Personas Mayores del Congreso

10 días han pasado desde que María Elsira Contreras, de 85 años, fue vista por última vez. Esto, luego que celebrara junto a su familia un almuerzo por el Día de la Madre en un restaurante de Limache, desde donde desapareció misteriosamente.

Es justamente en este sector donde se han enfocado las labores de búsqueda, encabezadas por la Policía de Investigaciones, diversas compañías de Bomberos, la Municipalidad local y los familiares y cercanos de la mujer extraviada.

Y es que mientras los equipos continúan buscando rastros de la señora extraviada, se han iniciado gestiones parlamentarias para colaborar en el marco de esta búsqueda.

Así lo dio a conocer la diputada Carolina Marzán –además integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad del Congreso– quien tomó contacto con la familia de la mujer extraviada para poner a disposición su trabajo legislativo.

"Hasta ahora no han podido dar con el paradero de María. Por lo mismo, me puse a su disposición y comprometimos ayuda en la difusión del caso y también en gestionar para que la familia exponga en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad en el Congreso Nacional, de la cual soy parte. Ellos sienten que con su dolorosa experiencia podrían aportar para que casos como el de María Contreras no sigan ocurriendo", expuso la legisladora del Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso.

Tras tomar contacto con los familiares, Marzán también dijo que "tenemos que ocupar todas las herramientas para que las personas adultas mayores puedan tener una vida más segura junto a sus familias y a sus redes de apoyo".

Cabe recordar que hasta la fecha las policías, Bomberos y el Municipio de Limache siguen buscando a María Contreras por los lugares aledaños al restaurante, donde no han encontrado ningún indicio del paradero de esta persona adulta mayor.

PURANOTICIA