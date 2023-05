Familia de hombre que murió en extrañas circunstancias en el Hospital Clínico de Viña presenta querella por homicidio culposo

La presentación de una querella criminal en contra de quienes resulten responsables del delito de homicidio culposo presentó la familia de Juan Sepúlveda Fuentes, paciente que ingresó por una operación al Hospital Clínico de Viña del Mar y que, por circunstancias aún no del todo establecidas, terminó falleciendo al interior del centro asistencial, aparentemente tras sufrir una caída en su habitación.

Según la familia del hombre de 66 años que mantenía domicilio en Concón, desde un primer momento el centro asistencial habría intentado ocultar la caída que antecedió el fallecimiento. He ahí precisamente el sustento de la acción judicial, la cual apunta a esclarecer las circunstancias en las que se produjo su muerte el pasado jueves 27 de abril, luego que se sometiera a una operación programada por una hiperplasia benigna, proceso del cual se encontraba en etapa de recuperación.

Augusto Sepúlveda, hijo de la víctima, explicó que "lo que buscamos con esta querella es establecer las responsabilidades en la muerte de mi padre, si hubo procedimientos inadecuados y llegar hasta el final, para saber realmente qué le pasó a mi padre. Eso es lo que necesitamos: saber, que nos expliquen qué fue lo que sucedió. Mi padre llegó derivado por el Plan Auge, porque se venció el plazo y el hospital no lo pudo operar y le compró los servicios a esta clínica negligente".

PRESTADOR DE SERVICIOS AL ESTADO

El abogado de la familia, Felipe Olea, comentó que "no sabemos bien la forma en que sucedió, dónde sucedió, con quién estaba. Por lo mismo es necesario investigar. Creemos que es de vital importancia despejar cuáles fueron los protocolos que se siguieron, dónde estuvieron las falencias que llevaron a que terminara la vida de don Juan Sepúlveda, puesto que el Hospital Clínico es prestador del Estado, realizando operaciones con fondos públicos, por la Ley Auge".

A raíz de esta situación, solicitó que "mientras no estén las condiciones de seguridad, creemos que es necesario que el Hospital Clínico no siga siendo prestador del Estado, toda vez que no estarían las condiciones necesarias para que se pueda asegurar la vida de los pacientes que ingresan en este centro hospitalario privado".

Junto a la presentación de la querella, la familia –a través del diputado Andrés Celis– inició una serie de acciones con el Ministerio de Salud, Fonasa y la Superintendencia de Salud, en orden a congelar la calidad de prestador de servicios hospitalarios en el marco de la Ley Auge; esto, hasta que no se aclare si existió negligencia del hospital.

OFICIOS A SALUD

Con este objetivo en mente, el parlamentario RN definió tres líneas de acción: primero, un oficio al superintendente de Salud, Víctor Torres, "para que haga una acuciosa investigación respecto a si este hospital cumple o no con las prestaciones de salud que está obligado a entregar".

Luego, un oficio a Fonasa, para "ver si los servicios contratados se prestaron de buena manera y si corresponde pagar o terminar con este contrato y demandar algún perjuicio que se haya ocasionado con otro paciente".

La tercera línea de acción es un oficio a la seremi de Salud, Lorena Cofré, a quien Celis le solicitó que "se haga presente para que pueda, en terreno, constatar si el Hospital Clínico cumple con los elementos y las condiciones para poder funcionar".

COMISIÓN INVESTIGADORA

El diputado Andrés Celis, de igual manera, no descartó solicitar la creación de una comisión investigadora que indague en lo ocurrido en la Ciudad Jardín: "Si me encuentro con casos como éste donde, desde mi punto de vista hay una negligencia inexcusable, con versiones contradictorias, con una persona que entró caminando y salió en un cajón, yo no descarto solicitar una comisión investigadora porque casos como éste pueden haber ocurrido en otros centros hospitalarios privados".

Cabe hacer presente que, según relato de la familia, una de las hijas de la víctima estuvo con él hasta las 16:30 horas del pasado jueves 27 de abril en el Hospital Clínico de Viña del Mar, generándose la última comunicación –vía telefónica– a las 17:22 horas. No obstante, a las 17:35 horas se activó el protocolo de emergencia en el recinto médico tras ser encontrado Juan Sepúlveda desvanecido en el baño de su habitación. Tras ello, fue llevado a la UCI, donde finalmente se comunicó su deceso a las 18:35 horas.

PURANOTICIA