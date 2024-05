Familia de adulta mayor desaparecida en Limache acusa estar siendo víctima de estafa: Supuesta vidente los habría contactado

Este domingo se cumplieron dos semanas desde que la familia de María Elcira Contreras le perdió el rastro mientras almorzaban en un restaurant del fundo Las Tórtolas de Limache por la celebración del Día de la Madre, momento en el que la adulta mayor de 82 años se separó del núcleo familiar para ir al baño del recinto, sin regresar a su mesa.

Desde aquel día, la familia de María Elcira no tiene ningún antecedente sobre su paradero, ya que pese a la exhaustiva búsqueda que realiza la Policía de Investigaciones en la comuna de la región de Valparaíso, esta aún no ha arrojado resultados positivos.

En esta línea, la familia de la adulta mayor denunció haber sido contactados por personas que les han ofrecido sus servicios de videntes, asegurando que una supuesta “médium” los habría intentado estafar, solicitándoles una gran suma de dinero.

De acuerdo a lo revelado por la nieta de María Elcira, Carla Hernández en conversación con Radio BíoBío, una mujer le había pedido la suma de 100 mil pesos para realizar una canalización, la que finalmente no se llevó a cabo. “Me dijo que el caso era muy complejo y que ella había hablado con su maestra, quien cobraba 3 millones de pesos, y me aseguraba que mi abuela aparecía al otro día, antes de las 4 de la tarde. Me di cuenta de que era una persona malintencionada”, aseguró.

