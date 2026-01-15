Exyerno de Julia Chuñil obtiene arresto domiciliario nocturno mientras colabora en investigación por parricidio

El Juzgado de Garantía de Los Lagos concedió el arresto domiciliario nocturno de Bermar Flavio Bastías Bastidas, exyerno de Julia Chuñil, quien está colaborando con la investigación de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

La medida fue solicitada por la Defensoría Penal Pública, que representa a Bastías, y contó con la aprobación de la fiscalía. Su testimonio es clave para la imputación de parricidio en contra de los tres hijos de la mujer, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

Estos son Pablo San Martín Chuñil (vocero de la campaña por su desaparición), Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, quienes también están imputados por el robo con violencia a un adulto mayor de 90 años al que le sustrajeron su pensión.

Según la fiscalía, Julia Chuñil salió el defensa de esta persona, tras lo cual sufrió el ataque de Javier Troncoso Chuñil quien se encontraba en estado de ebriedad. Luego, los hermanos participaron en el ocultamiento del cuerpo de la mujer, lo que fue observado por Bastías.

Posteriormente, iniciaron una campaña por la desaparición de la mujer de 72 años, de lo cual culparon a agricultores de la zona que habrían actuado en contra de Julia Chuñil en su condición de defensora medioambiental.

En la audiencia de este jueves, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esqquivel, solicitó las prisiones preventivas de los hijos de Julia Chuñil, defendidos por la abogada particular Karina Riquelme, lo que se resolverá durante la tarde, mientras siguen las excavaciones en los terrenos de la víctima y los imputados.

Las detenciones de los cuatro imputados se realizaron el día miércoles en las comunas de Máfil y Temuco, durante un operativo que contempló más de un centenar de policías. A solicitud de la fiscalía, las capturas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de Los Lagos.

