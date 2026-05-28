Extraditan desde Perú a venezolano descolgado del Tren de Aragua acusado de secuestro extorsivo y robo en O'Higgins

Interpol Chile logró la extradición desde Perú de un venezolano requerido en nuestro país por delitos de secuestro extorsivo, asociación criminal, robo con violencia y sustracción de menores, cometidos en 2024 en Las Cabras, región de O'Higgins.

Este y otros cinco individuos ingresaron a un domicilio de dicha comuna y, luego de sustraer especies, secuestraron al dueño de casa -también venezolano- y a su hija de 7 años, para trasladarlos hasta Santiago, desde donde exigieron un rescate.

Al ser pagado el dinero, se liberó al padre y a la hija en un sitio eriazo, mientras el grupo delictual se disolvió y huyó en distintas direcciones para evitar el accionar policial. Cabe hacer presente que la PDI resaltó que estos delincuentes son descolgados del Tren de Aragua que se rearmaban para cometer delitos por su cuenta.

El comisario Edgardo del Valle, jefe de Interpol Chile, señaló que “esta persona contaba con una notificación roja de Interpol y era investigada por la BIPE Antisecuestros Metropolitana, quienes fueron los encargados de realizar el proceso investigativo, hasta ser descubierto residiendo en Perú, donde se articuló el trabajo coordinado con la policía de ese país para que pudiera ser capturado”.

Luego de la detención se inició el proceso jurídico diplomático para ser trasladado a nuestro país, lo que finalmente se pudo concretar de manera exitosa.

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