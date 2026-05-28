Carabinero abatió a taxista que intentó atropellarlo durante control en Recoleta

Un carabinero abatió de un disparo al conductor de un taxi colectivo, repeliendo así un intento de atropello durante una fiscalización vehicular en Recoleta.

El hecho se registró en calle Luz del Alba, donde efectivos de Radiopatrullas de Carabineros se encontraban realizando controles aleatorios preventivos.

En esa circunstancia, un sujeto intentó arrollar a los funcionarios con la finalidad de evadir el control, motivo por el que uno de ellos tomó su arma de servicio y le disparó para resguardar tanto su seguridad personal como la del grupo que lo acompañaba.

El conductor recibió un impacto en el tórax que le provocó la muerte en el mismo lugar. Además, vale hacer presente que en su intento por evadir a los funcionarios policiales, el sujeto abatido colisionó a otros vehículos estacionados.

Sobre lo sucedido, el teniente coronel Pablo Farías, de la Prefectura Norte de Carabineros, informó que el conductor "intenta atropellar a uno de los funcionarios, el cual hace uso en dos oportunidades de su armamento de servicio, provocando lamentablemente el fallecimiento en el mismo lugar de esta persona".

Posteriormente, se informó que el sujeto fallecido tenía 45 años y que registraba antecedentes por robo, lesiones y amenazas, con una orden vigente por el delito de hurto simple. Además, el vehículo mantenía encargo por robo.

Cabe hacer presente que por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA