Exsacerdote Marcelo Catril sigue en la carrera por Viña: Espera decisión nacional de RN o ir a primarias con Williams

Pese a que el Consejo Regional de Renovación Nacional (RN) definió a Carlos Williams como su propuesta para competir por Viña del Mar en la definición partidaria que se hará esta semana en Santiago, el exsacerdote Marcelo Catril decidió continuar en la carrera por la alcaldía viñamarina e inscribió su candidatura, asegurando que espera poder contar con el apoyo en el partido a nivel nacional para ser el candidato de RN o bien ir a primarias para medirse con el concejal y hombre de radio.

“Hay mucho interés de ciertas personas y partes, especialmente esperando algunas respuestas de la centroderecha. Aún no se ha resuelto la decisión definitiva, pero estoy en el naipe, que es lo importante. Queda poquito tiempo y si hay una definición de parte de la unidad, sería lo mejor para poder ser un solo bloque”, comenzó diciendo.

-En RN se votó por Carlos Williams hace unos días.

Sí, eso vi en los medios de prensa y ciertamente mi ofrecimiento sigue en pie respecto de la centro derecha y apoyándome en Renovación Nacional. Ésta es la última semana en que ellos tienen reuniones en Santiago, y como siempre se dice, en Santiago se define todo, y esperaremos la última respuesta. Si hay una alternativa de poder entrar ahí sería muy beneficioso, e incluso hacer una primaria o alguna otra manera de poder participar en este proceso eleccionario. Pero si no suscito yo la unidad para nuestra comuna, creo que hay que apoyar a la personas que la suscite. Eso es muy importante. Para mí no está la ambición de ser candidato por ser candidato, sino ser un servidor público que suscite la unidad y no la división que estamos viviendo constantemente. Esto quiere decir que si hay una postura única, yo estoy disponible a dar un paso al costado, pero si hay una oportunidad de poder servir a mi pueblo, a mi ciudad, de buscar la felicidad del viñamarino, donde nos demos cuenta que Viña es lo primero y tiene que ser la ciudad más segura de Chile, especialmente después de estos incendios, creo que mi participación sería muy valiosa en una candidatura como alcalde, no como concejal, porque me lo han ofrecido, pero en este caso y en mi momento de vida, no estoy disponible para eso. Estoy disponible para poder dirigir, acompañar, motivar y mejorar nuestra querida región. Estoy a la espera de lo que se diga en última instancia esta semana.



-¿Quién le ofreció ser concejal?

La gente me ha dicho, si no eres alcalde puede ser concejal. Mucha gente ha dicho eso, pero creo que en mi posición hoy día, lo que puedo hacer y la fuerza que tengo para hacerlo, mejor es dedicarme 100% a la alcaldía y no parcialmente en un rato a ser concejal, porque uno puede decir ‘como concejal puedes trabajar en varias cosas’, pero creo que los concejales siempre andan cortos de tiempo y en algunos casos se hacen las cosas a medias, pero como dice el Padre Hurtado, el bien hay que hacerlo bien y 99% no es 100%. Así que estoy en esta semana de espera, pero en mi corazón tranquilo, disponible, estoy en el naipe aún y espero que puedan tomar en consideración mis argumentos, mis acciones, lo que he hecho, lo que realizo, y si no, seguiremos trabajando por la gente que es lo que me motiva.



-¿Con quién ha conversado “estar en el naipe”?

Con distintos personeros, lo conversé en algún momento con Francisco Chahuán, con Manuel Millones, otros personeros de orden político, personas que son actores de Viña del Mar. Es muy importante tenerlo claro, que nada se hace oculto ni bajo cuerda. A mí me pidieron inscribirme como precandidato para estar y lo hice, así que ahora solamente estoy a la espera. Me inscribí antes de la Semana Santa, cuando era el plazo para inscribirme como precandidato independiente por RN. Ahora hay que esperar lo que se decida.



-¿Qué ha podido hablar con el senador Francisco Chahuán sobre esto?

Pancho es una persona que conozco hace mucho tiempo, siempre me ha manifestado su cariño y cree en mí, cree que yo puedo ser un buen candidato y que apoyaría firmemente la candidatura de quien tenga que salir, y en el caso mío sé que hay un respaldo de parte de él y de parte de muchas personas que píensan que desde la centro derecha se puede cambiar un poco mi querido Viña del Mar.



-Si en el Consejo Regional se apoyó mayoritariamente a Carlos Williams, ¿qué cree que pueda cambiar en la decisión a nivel nacional?

Yo conozco y quiero mucho a Carlos Williams, tiene una trayectoria de concejal bastante importante. Creo que el Consejo Regional de RN conoce mucho más a Carlos Williams que a mí, por supuesto, pero también hice una propuesta personal y sobre lo que quiero de Viña y creo que también puedo ser una buena carta para poder liderar. Es importante saber que tengo herramientas suficientes como para llevar adelante una comuna como la que nos encontramos. El liderazgo es alinear a un municipio con un propósito común, porque queremos hacer una ciudad que sea feliz y segura.



- ¿Iría a primarias con Carlos Williams?

No es que me gustaría sino que si se suscita yo no tengo ningún problema, si así lo determinan las personas del partido. Yo no soy militante de RN, sino que me están dando esta oportunidad de ir como independiente apoyado por ellos. Sé y tengo muy claro que yendo independiente solo sería muy difícil y me dedicaría ciertamente seguir sirviendo a mi ciudad desde el ámbito social-civil. Pero si se puede hacer esto, yo iría con todo, feliz, muy contento, porque quiero una ciudad feliz, no triste, amargada, desolada, como la veo hoy, y necesita una transformación.

