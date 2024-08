Exigen explicaciones al Gobierno por fallida licitación de estudios de factibilidad técnica para trazado del tren Valparaíso-Santiago

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos Weber emplazó al Ministerio de Transportes a adoptar acciones que permitan dar vuelta el último revés que sufrió el proyecto de tren que unirá Valparaíso con Santiago.

Cabe recordar que el proceso de licitación falló, luego que la Dirección de Concesiones del MOP no lograra ratificar una de las tres propuestas de empresas que se presentaron como oferentes para iniciar el proceso de licitación de los estudios de factibilidad técnica del trazado del proyecto.

Cabe recordar que se trata de una iniciativa que fue ratificada por el propio Presidente Gabriel Boric, en su visita a la estación Limache de Merval, en enero de 2023 y que tiene como destino unir a la Capital con la Estación El Salto, en Viña del Mar.

Fue en una de sus intervenciones que el –hasta ese momento– presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, manifestó su molestia y preocupación al Ejecutivo, a través de la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a quien se dirigió para solicitar al Gobierno que tome prontas medidas que garanticen el cumplimiento de los plazos y la ejecución del proyecto.

“Le quiero transmitir mi preocupación respecto de que la licitación de los estudios para el largamente esperado tren Valparaíso-Santiago, o mejor dicho, Santiago-El Salto, en Viña del Mar, se ha declarado sin efecto la licitación, porque en el proceso para la licitación de los estudios, al cual se presentaron tres empresas, hubo dos que presentaron sobre precio y una con errores en el formulario de declaración de la oferta. Me parece difícil entender la explicación, y voy a pedir formalmente una explicación vía hora de incidentes, pidiendo los oficios respectivos con las observaciones pertinentes”, indicó el parlamentario.

En esa misma línea, Lagos Weber recordó que “en 1919 ya había un proyecto de ley para la construcción de un tren que conectara a Valparaíso y Santiago, pasando por Casablanca; o sea, eso es lo que estamos esperando desde 1919. Entonces, encuentro que esto es realmente un fracaso, porque no entiendo cómo a estas alturas, las empresas que licitan, en un tema que es altamente atractivo, se presenten tres empresas extranjeras para hacer el estudio de factibilidad, haya una que erre en el número y otra que lo haga mal, porque para que se dé la sensación de que estamos en una región pujante, que se quiere tirar para arriba, lo mínimo es que se apruebe alguna de las obras de infraestructura en transporte que se prometen a diario".

"Me dicen que vamos a tener un tren, que yo se lo compré (sic) al ex Presidente Piñera, y no pasó nah (sic) y ahora me dicen que se cayó la licitación de los estudios. Entonces, Ministro, le dejo la inquietud”, sentenció el legislador.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA