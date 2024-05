Excura Catril hace fuerte llamado por disputa de cupos para municipal en Viña: “Primero son las personas, después el hambre de tener el sillón municipal”

La discusión por quién de todos los precandidatos irá a competir a la papeleta representando a la derecha en Viña del Mar aún sigue al rojo vivo. No hay definiciones claras sobre si irá Iván Poduje, quien estaría analizando juntar firmas; Carlos Williams, quien manifestó que no está en campaña; Antonella Pecchehino, quien abrió la puerta a un acuerdo, o Marcelo Catril, a quien lo tienen esperando hace rato por una respuesta.

Para añadir más fuego a la hoguera, o quizás hacer poner los pies en la tierra a los timoneles de los partidos que demoran en decidirse por quién llevar al frente a frente con Macarena Ripamonti, el exsacerdote Catril hizo un fuerte pero sentido llamado a recordar lo que debería ser principal en la política: Las personas.

Desde la labor que realiza en los cerros de Viña del Mar con su fundación Puentes de amor, el exreligioso reconoció que “la disputa que hay por el sillón municipal hoy día es cada vez más sabrosa, en el sentido que tiene muchas personas con hambre de tener el sillón municipal, dejando de lado lo que es importante, lo que es primero, las personas, y yo veo que lo más importante pareciera que fueran o los números o las encuestas o los cupos, sin embargo hay un pueblo, hay unas personas que están sufriendo hambre”.





-¿Qué tan compleja sigue la situación en los cerros de Viña afectados, especialmente tras las lluvias?

Tenemos 584.000 raciones mensuales en 24 ollas comunes no más y por lo que nos han dicho hay muchas más ollas, el problema de la seguridad alimentaria es algo concreto y real. Entonces si vamos a hacer un aporte que sean concretos, con el corazón alegre y con el corazón pensante pero hay que caminar con el estómago lleno, como decía Napoleón ‘los ejércitos marchan sobre sus estómagos’ y si no tenemos a las personas con comida van a tener un desánimo y un hastío político, menos van a creer en los procesos que se están dando. Hago un llamado a las personas a que puedan seguir ayudando, pero que lo hagan no centrado en una ambición política.

-Usted había manifestado su interés de ser candidato a alcalde por Viña del Mar. ¿Sigue con ese interés, después de no tener el apoyo claro de la derecha? ¿Cómo califica aquello?

- Sí, claro. Yo lo estoy calificando ahora como una excesiva prudencia con que se está tomando el tema. No sé si están esperando una iluminación divina, una persona bajada del cielo para poder competir contra el municipio actual o buscar una persona que sea cercana y que conozca la realidad, que sea de la región y que conozca de verdad los caminos y pueda escuchar, actuar y levantar no solamente un municipio, sino una comuna completa. Viña del Mar es una comuna que tiene y que tiende a ser feliz, no buscamos una comuna tecnificada ni solamente una comuna ideologizada. Fíjate que los valores son los que unen hoy día a Viña del Mar y lo que divide a la ciudad son las ideologías.







-¿Usted cree que se ha ideologizado mucho Viña?

Sí, absolutamente creo que se ha ideologizado Viña del Mar por sobre los valores. Hay valores que son más trascendentales que una ideología, y en este caso me atrevería a decir, una ideología de izquierda en el sentido de que pareciera que al final algunos son los que tienen derecho y otros no, pareciera que solamente cuentan los que son de un lado y otros no, y lo hemos visto en distintas situaciones a lo largo de estos años. Lo fundamental de Viña del Mar son sus valores y ¿cuál es el valor fundamental que creo que hay que reforzar? El de la familia.

¿En qué quedó con los partidos de Chile Vamos? Según se percibió, a usted lo dejaron “stand by” mientras buscaban otros candidatos…

Yo tuve la oportunidad de tener una reunión con el presidente de Renovación Nacional, soy un candidato independiente y pedí el apoyo de RN. Pero ellos están todavía en prudencia esperando y lo más probable es que esperen las primarias que están en torno a la gobernación y a algunas comunas para poder tomar una determinación, y lo otro que pueden estar esperando es una consulta pública a través de alguna encuesta que yo encuentro que no es un una medición justa.

-¿Por qué?

Si la encuesta es acerca del conocimiento, por supuesto que yo no califico en ese tipo de encuesta, tendría que yo crecer más en el conocimiento de muchas personas. Pero bueno, van a tratar de buscar los medios más objetivos para poder dejar a alguno de los candidatos, sin embargo no es una decisión que venga de mi parte es una decisión que viene de las cúpulas, porque no tengo yo ese poder de decisión.

-¿Usted ha pensado competir de forma independiente como ya lo han planteado varios candidatos?

Bueno, si hay que buscar firma, yo creo que puedo tener las firmas. Pero más allá de buscar un cupo, yo busco cupos para que la gente coma hoy día. Sin embargo, la ambición política no puede ser tal de multiplicar candidatos de la derecha o la centro derecha porque eso es una pérdida y nuevamente se le va a entregar el sillón municipal a Ripamonti. Si eso está claro, es sumar. Aquí hay que llegar a un acuerdo entre todos los que pretenden poner su vida al servicio de la comuna y ser súper honestos. Decir ‘oye, aquí esto tiene que ser en unidad o nuevamente va a ocurrir que va a seguir la izquierda de este tipo gobernando el sillón municipal. Nosotros necesitamos un vecino viñamarino que sea el “vecino de todos los vecinos”, no de un “grupo de vecinos”.

-Con todo, ¿Cómo se plantea usted en torno a esta candidatura?

Con la mayor de las libertades porque aquí la la decisión tiene que ser absolutamente libre y si y de verdad el partido dice ‘¿sabes qué? No te vamos a apoyar porque ya no marcas en encuestas o no te conocemos todavía en el ámbito político, yo no tengo ninguna ambición, no es la ambición más importante de mi vida ser candidato al municipio sino más bien servir a mi comunidad de Viña del Mar en las instancias que sea. Me refiero a que no solamente en una instancia política se puede servir, también se puede hacer en la misma organización en la cual estoy trabajando o en otra, o en la academia, que también me gusta mucho. No me voy a morir si no soy alcalde. Hay personas que buscan un cupo político a ultranza y en mi caso no lo busco a ultranza, solamente busco servir.

