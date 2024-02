Ex Seremi de Antofagasta apunta a Miguel Crispi en caso Democracia Viva: "Omitió información al Presidente"

El exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, se refirió al Caso Convenios desde la cárcel en donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

Contreras aseguró que “yo no he robado nada. Tampoco he hecho un mal uso de los recursos públicos destinados a las personas que viven en campamentos. Mi compromiso con ellos era el mayor”. según consigna La Tercera.

Al ser consultado sobre si había un interés particular en el eventual convenio con Democracia Viva, el exseremi sostuvo que “no existía ningún interés particular por trabajar con ninguna organización. Aquí hay una exigencia desde el nivel central de hacer una mayor ejecución presupuestaria a través de una alta jefatura, que es Verónica Serrano. Ella impulsa una ejecución veloz de este presupuesto, que había sido triplicado por la administración anterior”.

Respecto de si le consta que fue enviado un informe a Presidencia días antes que estallará el caso, situación que quedó en evidencia en conversaciones que tuvo con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, vía WhatsApp, Contreras indicó que “era la subsecretaria del Ministerio de Vivienda del gobierno de Chile. No se me pasa por la cabeza que me dijera algo como eso si es que no fuera verdad”.

Asimismo, señaló no tener certeza respecto de a quien se envían los antecedentes. Sin embargo, planteó que “en virtud de lo que he escuchado públicamente y del conocimiento interno y externo que tengo, es que se envió a Miguel Crispi”.

En este sentido. afirmó que "en función de hechos que me constan, creo que, efectivamente, Miguel Crispi le omitió información al Presidente y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara”.

“Independiente de lo que se haya dicho de los WhatsApp, la información referente a que la subsecretaria envió los datos a La Moneda y el reconocimiento de Miguel Crispi de que estaba en diálogo con Tatiana Rojas no deja lugar a dudas”, añadió.

Sobre si esta información llegó al ministro Carlos Montes, el exseremi indicó que “no tengo ninguna razón para pensar que el ministro haya tenido información previamente. En las reuniones que sostuvimos, yo traté de instalar con fuerza la problemática del vertedero, lo referente a pasar de la habitabilidad primaria a implementar construyendo barrios. Las conversaciones con el ministro tenían una visión y una escala mayor”, finalizó.

PURANOTICIA