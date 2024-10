Ex sacerdote Marcelo Catril se cuadra con Manuel Millones en su camino a la Gobernación

A menos de dos semanas para las elecciones comunales y regionales, donde la ciudadanía tendrá que elegir este sábado 26 y domingo 27 a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, los candidatos trabajan a toda máquina para definir sus estrategias de cara a esta recta final.

Es en este contexto en el que ha comenzado la danza de apoyos con miras a dichos comicios, acciones que no han estado exenta de sorpresas en la región de Valparaíso.

Tal es el caso de lo ocurrido en Viña del Mar, donde el candidato a Concejal, Marcelo Catril, expresó públicamente su apoyo al consejero regional (core) Manuel Millones, quien busca convertirse en el próximo Gobernador Regional de Valparaíso.

La sorpresa radica en que el ex sacerdote por más de dos décadas compite como independiente, pero en cupo de Renovación Nacional (RN), dentro del pacto de Chile Vamos; coalición que ya tiene candidata a la Gobernación Regional de Valparaíso: se trata de María José Hoffmann, la ex diputada y ex secretaria general de la UDI.

"Este hombre ha estado siempre, más de 25 años trabajando en terreno. Lo conocemos. Usted lo conoce. Hemos votado muchas veces por él, y él es el hombre que necesita nuestra región, así que votemos por él y así hacemos una gran alianza para levantar nuestra región y Viña del Mar", sostuvo Catril en un video en el que aparece con el candidato independiente en cupo del Partido Social Cristiano.

A su vez, el core Millones dijo sobre el ex sacerdote de los campamentos viñamarinos que "queremos trabajar en conjunto, en mi caso como Gobernador Regional, y él como Concejal, porque conoce Viña del Mar como la palma de su mano. Ha estado siempre en los cerros, no solamente con este incendio, sino que permanentemente, acompañando a los más pobres. Por eso es que es tremendamente importante que usted apoye a mi amigo, el gran líder de Viña del Mar, Marcelo Catril".

Cabe indicar que los apoyos que ha recibido Manuel Millones en su carrera por la Gobernación de Valparaíso han sido transversales. Dentro de este listado se encuentran, por ejemplo, ex figuras de la DC como Luis Mella, ex alcalde de Quillota; y Eduardo Martínez, ex alcalde de La Calera. A ellos se suma Verónica Rossat, en Hijuelas; Pablo Sanhueza, en La Cruz; Rosita Prieto, en Papudo; e Iván Poduje, candidato a la Alcaldía de Viña del Mar, quien también representará a Chile Vamos en las elecciones.

Pero esos no son todos, pues Jorge Arancibia, ex senador UDI, ex integrante de dla Convención Constitucional y ex comandante en jefe de la Armada de Chile, es otro de ellos. A él se suma Edmundo Eluchans, ex consejero constitucional de la UDI y ex presidente de la Cámara de Diputados. También lo apoyan los cores del Partido Republicano, Iván Soto y Marcos Tricallotis, esto a pesar que su colectividad tiene un candidato propio en estos comicios: Francesco Venezian. El core Iván Reyes, jefe de bancada de los cores de Renovación Nacional, es otro de ellos.

El trabajo de Millones en favor de iniciativas de la salud, principalmente relacionadas a causas del cáncer, ha generado que también reciba apoyos en el sector. En este grupo entran los ex seremis Jaime Jamett y George Hübner. Quienes también le han expresado su apoyo han sido los ex directores del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, Dr. Mauricio Cancino y Javier Del Río; al igual que el ex jefe del servicio de Oncología del mismo recinto, Dr. Germán Rey. Otro médico que lo apoya es el director del Centro de Fertilidad Asistida de la U. de Valparaíso, Dr. Anibal Scarella. El Dr. Ramón García, ex alcalde de Villa Alemana y actual candidato a Core, es otro de ellos, al igual que el Dr. Luis Alberto Córdoba, ex concejal y director del Cesfam de Olmué.

