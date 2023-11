Ex Director de Seguridad fue absuelto tras grave acusación del Alcalde de Concón: Pablo Rojas se querellará contra Freddy Ramírez

Un gran triunfo se llevó desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar el ex director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concón, Pablo Rojas Daydi, quien se encontraba en calidad de imputado por el delito de apropiación indebida; esto, luego que la administración del alcalde Freddy Ramírez lo acusara de no entregar el computador fiscal que utilizaba durante la gestión de Óscar Sumonte.

Y es que el tribunal viñamarino determinó durante la audiencia de juicio abreviado que los medios de prueba presentados por la casa edilicia conconina no eran suficientes, que no se podía demostrar el delito imputado, que el líbelo estaba mal presentado, que la acusación no tenía sustento y que ésta carecía de toda lógica racional, motivo por el cual el ex funcionario municipal terminó en calidad de absuelto.

En la acusación presentada contra el ex Director de Seguridad Pública de Concón, el Municipio indica que se le entregó un computador, marca Lenovo, modelo B-4130, el cual nunca reintegró, a pesar que renunció a la casa edilicia en junio de 2021. "Debía efectuar la devolución del equipo entregado, lo que no ocurrió, apropiándose de éste, a sabiendas de no ser de su propiedad, ocasionando un perjuicio a su empleador", acusó en su oportunidad la administración Ramírez.

Los hechos descritos configuran el delito de apropiación indebida, por lo que la Fiscalía solicitó que a quien también fuera candidato a Alcalde de Concón en la Elección Municipal de 2021 se le aplicara la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 UTM (más de 315 mil pesos). No obstante, la acusación quedó en nada, pues el Juzgado de Garantía de Viña del Mar terminó absolviéndolo.

SATISFECHO CON LA RESOLUCIÓN

Tras este revés judicial para la administración Ramírez –y triunfo para el acusado ex director–, Puranoticia.cl tomó contacto con Pablo Rojas Daydi para conocer sus sensaciones ante lo dictaminado por la justicia: "Era lo que esperaba porque yo creo en la justicia, sin embargo es muy complejo sentirse inculpado, estar en el banquillo del imputado, sabiendo que uno no hizo nada para ganarse esto. Aunque después me dijeron que sí hice mucho, porque he sido claro al decir que las cosas están mal hechas cuando están mal hechas", señaló tras su absolución del caso.

De igual forma, planteó que "si partes de una lógica que un computador de 260 lucas ahora debe costar $30 mil, y yo tuve que gastar $2 millones sólo en penalistas, ¿entonces qué lógica tiene? Mejor me sentaba y pagaba las 30 lucas, pero ¿dónde quedan mis valores, mis principios, lo que no he hecho?".

Consultado por los motivos que habrían fundado la decisión del tribunal, explicó que se debe al desorden que existe actualmente en el Municipio de Concón: "De 18 personas de confianza que se han ido, todos han demandado al Municipio. El Director Jurídico que hizo este libelo en contra mía me llamó para ponerse a disposición y decirme que esto fue mala intención, que le pidieron que me rajara como pudiera. La persona que me reemplazó también me contactó y me dijo que el computador se lo entregué".

A ello agregó que desde la administración municipal actual "hacen una acusación, pero si su negligencia hizo que en un inventario diga que el computador está, pero que ellos digan que no; o que intenten hacer una querella en la forma en que la hacen, sin ser capaces de mediar, y luego ven que está mal presentado; eso habla de su ineficiencia".

ANUNCIA QUERELLAS

Todo este proceso no sólo le causó un detrimento económico, sino que también familiar, pues aseguró que sus cercanos se vieron sumamente afectados por lo ocurrido, más aún luego de una publicación en el diario regional de papel: "La familia se angustió porque esto salió en la prensa, pero más que nada por la forma en que lo sacó El Mercurio de Valparaíso, no sé si de forma maliciosa pero sí de quienes hablaron, como el alcalde Ramírez, que habló de 'los delitos del director de Seguridad'. Encontré malintencionada la forma de hacerlo y eso generó impactos en mi familia y en que perdí algunos negocios, porque me pidieron dejar las asesorías hasta que pasara esto".

Tras las palabras emitidas por el alcalde Ramírez, sumado a los daños ocasionados durante el proceso, Pablo Rojas adelantó que presentará acciones legales, diciendo que "nosotros somos responsables de nuestras palabras y actos, y tenemos que responder por ellos (...) Lo que hizo (el jefe comunal conconino) fue animadversión, usó palabras y epítetos que son calificativos como 'los delitos del director', y esa es una falta de respeto y una desubicación, es una acción malintencionada".

"Tomaré todas las acciones que sean necesarias y las que la ley me permite, con todas las consecuencias posibles; contra él, su administración municipal y todos los que hayan hecho algo que no estuviera bien", lanzó el ex Director de Seguridad Pública de Concón, explicando que una vez que tenga la sentencia en su mano, presentará "las querellas que correspondan: por injurias, calumnias, lucro cesante, daño emergente y todo lo relacionado al impacto que pudo generar en mí y mi familia".

Finalmente, Pablo Rojas expuso a Puranoticia.cl que "no tiene costo el daño a la honra de las personas, porque una cosa es decir que te cae mal alguien, pero otra cosa es imputarle a alguien un delito de manera deliberada".

