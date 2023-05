Ex convencional Agustín Squella fue distinguido como profesor emérito por la Universidad de Valparaíso

Tras 60 años de vida académica, que incluye la asunción como primer rector electo democráticamente, la Universidad de Valparaíso (UV) entregó la distinción de profesor emérito al profesor de filosofía del derecho, Agustín Squella Narducci.

El reconocimiento al también Premio Nacional de Humanidades (2009), se efectuó en la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios, y contó con la presencia de destacados actores sociales, académicos y del quehacer cultural, quienes destacaron el aporte intelectual del doctor en derecho e hijo ilustre de la ciudad puerto.

“Fue el primer rector elegido por la comunidad académica de la UV, cuando concluía la intervención en las universidades estatales. Sin duda, Agustín era calificado, fue un rector de la transición, donde hizo convivir la convicción y la mesura”, recordó el consejero constitucional y ex rector de la UV, Aldo Valle.

El rector de la UV, Osvaldo Corrales, aseguró que el reconocimiento es “a uno de los profesores más destacados de nuestra casa de estudios. Es difícil dimensionar su estatura intelectual, uno de los más importantes del país, que ha trascendido las fronteras. Es un autor citado en otros países y toda su trayectoria académica ha estado vinculada a la UV”.

En tanto, el propio Squella señaló con emoción que “cuando a uno le dan una distinción o cuando te ofrecen una bendición, no queda otra que aceptarla humildemente. Lo que me llama la atención, es que se le da una persona que lo hizo en esta universidad , es hacer lo que quería: en esta escuela hice lo que me producía satisfacción y placer, desde un punto de vista académico”.

