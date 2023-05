Ex almirante Jorge Arancibia pronostica un giro en el mapa político de la región de Valparaíso tras la elección constitucional

Tomando en cuenta su experiencia política, ya sea en el Senado como en la Convención Constitucional, la palabra de Jorge Arancibia Reyes es autorizada para hablar de lo que está siendo la recta final de las campañas con miras a la elección constituyente del domingo 7 de mayo, donde la región de Valparaíso deberá elegir a cinco consejeros que colaboren a redactar una nueva propuesta de Constitución que rija los destinos del país.

Oficial del Estado Mayor, Almirante (r) y ex Comandante en Jefe de la Armada de Chile, ex Senador UDI por la zona costera de la región de Valparaíso, ex Embajador de Chile en Turquía y ex integrante de la Convención Constitucional, son algunas de las credenciales de este marino y político viñamarino que, tras dejar las filas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), analiza el escenario político desde la vereda de la independencia.

En ese sentido, su primer análisis es enfático: la región de Valparaíso elegirá a tres consejeros de derecha y a dos de izquierda, marcando de esta manera un giro en el escenario político si se considera la pasada elección senatorial, que es el espejo al proceso que se vivirá este domingo en todo el país: "Yo creo que podría darse un rebalance, en el sentido que terminemos 3 a 2. Hay tres senadores de centro-izquierda y dos de centro-derecha, y yo creo que podría darse un cambio", dijo.

El «Almirante» también especificó en conversación con Puranoticia.cl que "lo que se comenta es que podrían ser dos de Chile Vamos y uno de Republicanos". Es así como apuesta sus fichas por Antonio Barchiesi, de Republicanos, a quien pone como "carta segura"; mientras que los dos ganadores de Chile Vamos –según su pronóstico– serían Edmundo Eluchans (UDI) y Gonzalo Ibáñez (Ind.-RN). No obstante, reconoce que "Ibáñez, en el subpacto con la persona que lo acompaña (Leslie Briones), tendrían más votos que el subpacto de Eluchans, entonces tendríamos dos seguros".

PARIDAD: "UN PROBLEMA"

Pese a los pronósticos efectuados, Arancibia es consciente que todo podría cambiar rotundamente al momento de aplicar el mecanismo de la paridad con la que contará esta elección, donde deberán ser 25 las mujeres y 25 los hombres elegidos.

"Eso podría afectar a los resultados que pudiéramos tener en la región de Valparaíso. Nosotros votamos por A, B, C, D y E, pero resulta que uno de esos se cae porque en otra parte de Chile hubo que buscar la paridad, donde se hizo en lugares donde hubo menos votación. Si esto se aplica así como he leído, esto afectará a regiones como Aysén o Magallanes, que tienen menos votantes", analizó el ex constituyente.

En el caso específico de la Quinta Región, subrayó que "si terminamos con la paridad en el resultado, los electos serían Barchiesi, Eluchans, Ibáñez, Schilling y Aldo Valle. Son cinco hombres, así que está complicado. Entonces tendría que elegirse en aquellos que eligen dos, como es el caso de (los RN) Gonzalo Ibáñez y Leslie Briones, donde entre ellos saldría Leslie Briones electa. Ahí tendrían que sacrificar a uno".

"Es muy complicado el sistema aplicado al resultado. Esto debiera ser sólo con las listas paritarias y que el voto ciudadano valga. El problema es que con esta fórmula de paridad en el resultado, el voto ciudadano lo están invalidando", añadió.

REPUBLICANOS VS CHILE VAMOS

Consultada su "receta" para que los candidatos de su sector consigan más votos en la recta final de campaña –considerando que tanto Republicanos como Chile Vamos (especialmente la UDI) apuntan a un electorado similar– el marino en retiro señaló a Puranoticia.cl que "a mí no me gusta la estrategia de endurecer el mensaje. Me gusta la estrategia del mérito propio y el respeto al voto ciudadano".

El ex Senador entre 2002 y 2010 continuó su análisis diciendo que "Republicanos, al que afecta más directamente, es a la UDI, aún cuando yo te diría que golpea tanto a la UDI como a RN. A Evópoli no, porque está más lejano. Para la gente, la UDI y RN, desde el punto de vista conceptual, los elementos fundamentales entre un partido y otro, es algo intrascendente. La gente dice que votará por la centro-derecha y elige al candidato que más le guste de ese sector".

Arancibia también reconoció que durante esta campaña se ha mencionado mucho el hecho de que el Partido Republicano sea de "extrema derecha", mensaje que incluso proviene desde sectores de Chile Vamos: "Eso se está haciendo. A mí no me gusta, pero como estrategia es buena llevarlos a un extremo, arrinconar al adversario, golpearlo por todos lados, aún cuando el adversario sea muy bueno. Eso refleja, entre otras cosas, la sensación de debilidad que siente el que está pegando, porque si estuvieran tranquilos de que sus candidatos y sector son los mejores, tú no le pegas".

Junto a ello, el ex militante gremialista resaltó las similitudes entre el ala más derechista de Chile Vamos y el partido que lidera José Antonio Kast: "Hay muchos UDI que comparten esa actitud de lealtad con un proceso, con una historia, con esa UDI popular a la cual pertenecí, a la UDI de Jaime Guzmán y de los coroneles. Esa UDI tiene diferencias notables con la actual. Ahora, los partidos deben modernizarse, buscar nuevos espacios, pero se ha producido un cambio; entonces parte de la UDI es la que esencialmente se ha ido a Republicanos. Tienen un alma más parecida".

LA SEGURIDAD EN LA AGENDA

Por último, el «Almirante» se refirió a uno de los temas centrales de las campañas: la seguridad. En ese sentido, abordó las críticas que han surgido en torno a este eje, pues algunos candidatos han considerado que existe "populismo" detrás de los mensajes que otros han entregado en torno al tema; esto, tomando en cuenta que la seguridad pública no es un eje que profundice una Constitución, sino que más bien de carácter legislativo.

Al respecto, Jorge Arancibia comentó que "el tema de la seguridad tiene un área marginal en la Constitución. Lo toca, pero no directamente, no hay un capítulo de seguridad. Lo hace, pero de manera marginal. Pero en toda elección tú tienes que ver dónde está la actitud y los aspectos ciudadanos a los cuales tú como persona debes darle una respuesta. En ese ámbito, la seguridad es la inquietud número uno".

"Estamos de acuerdo que la seguridad y la migración son temas más bien legislativos. La Constitución debe ser más de estructura de Estado que de solución de problemas específicos, pero no te podría negar que si fuera candidato, yo tendría un pronunciamiento sobre la seguridad, porque eso me ubica en el plano nacional. Si no, estaría en la estratósfera. A la gente se le dice lo que uno piensa, aunque eso sea materia de ley", concluyó el ex marino y político independiente.

