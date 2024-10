Evelyn Matthei y seguridad en la Quinta Región: "Necesitamos un equipo y María José Hoffmann va a destinar el dinero para eso"

Un recorrido por las comunas de la provincia de Marga Marga realizó la alcaldesa de Providencia y más que segura carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien hizo una pausa en su trabajo junto a los candidatos para los comicios de este 26 y 27 de octubre para conversar con Puranoticia.cl respecto a cómo ve a la región de Valparaíso.

Tras visitar Limache, Villa Alemana y Quilpué, en compañía de candidatos a esas Alcaldías pero también junto a María José Hoffmann, la carta de Chile Vamos para la Gobernación Regional de Valparaíso, la ex Ministra del Trabajo se mostró muy contenta al ver que la oposición está unida en pos de estas elecciones comunales y regionales.

"A las candidaturas las he visto muy fuertes, pero lo que más me ha gustado es verlas muy unidas. He visto a diputados, han habido ex diputados y a todos los equipos de Evópoli, la UDI y RN trabajando juntos, y eso me tiene muy contenta. Así que esperamos tener muy buenas noticias el 26 y 27 de octubre en varias de estas comunas y en especial aquí en Quilpué", sostuvo Matthei a Puranoticia TV.

Luego, la más que segura presidenciable de la centro-derecha abordó uno de los problemas que más preocupa actualmente a los chilenos: la seguridad pública.

Al respecto señaló que "no hay nada más grave que la forma en cómo está avanzando el crimen organizado en Chile, porque todo se puede arreglar un poco antes o un poco antes, pero si hay algo que debemos parar ahora es el crimen organizado, porque se van adueñando de territorios, tiene cada vez más dinero, más armamento y tienen más aterrorizada y atemorizada a la gente. Este es el principal problema, no sólo de acá de Marga Marga o la región, sino que de Chile completo".

Luego, aseguró que "se puede luchar contra eso, pero se necesita efectivamente que se tomen acciones y el Gobierno no las está tomando".

Tras ello, entregó su receta: "Lo primero que hay que controlar es el norte, en el límite, pero nada, no están haciendo nada. Después uno tiene que tener control total sobre las cárceles, y nada. El anuncio que se va a hacer pronto es totalmente insuficiente. Luego, tenemos que tener cámaras, y por eso es importante que Pepa Hoffmann salga Gobernadora porque ella ha dicho que destinará la mitad del presupuesto a seguridad. La Gobernación tiene como 120 millones de dólares al año, es mucha plata y uno dice qué ha visto en estos cuatro años, dónde está, qué se ha hecho".

"Tenemos que instalar cámaras, portones para leer patentes, hay tecnología que usamos en Providencia y acá nada. Por eso es importante pensar en equipos. Necesitamos un equipo y María José Hoffmann va a destinar el dinero para eso. Necesitamos también alcaldes y alcaldesas, acá es Carolina Corti. Necesitamos que los diputados y senadores vayan aprobando las leyes. Pero lo que uno no ve, no sé si por falta de voluntad o qué no existe, pero algo pasa en el Ministerio del Interior y también en la Subsecretaría de Prevención del Delito", agregó Matthei.

Finalmente se refirió a sus opciones como carta para La Moneda, indicando que "si usted me dice si tengo ganas, yo lo pondría más bien como una apertura de responsabilidad, porque nosotros necesitamos unir al país en torno a algunos temas, como la lectura en niños; no podemos tener las listas de espera que tenemos; tenemos que luchar contra el crimen organizado y debemos hacerlo ahora porque después será muy tarde. Entonces, siento que la vida me ha ido preparando. Estoy estudiando mucho y tengo buenos equipos. Y si los chilenos quieren, estoy dispuesta a tomar ese desafío. Pero esto no es porque yo quiera ser Presidenta o me quiera poner la banda, yo por mí me iría a viajar. Tengo 85 años (suelta una carcajada). Tengo ganas de hacer el trabajo y quiero que el trabajo se haga".

PURANOTICIA