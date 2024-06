Evelyn Matthei explica sus dichos sobre la bajada de Luis Pardo en candidatura a la Gobernación Regional de Valparaíso

Polémica causaron los dichos de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, la mañana de este martes en el programa «Hablemos en off», de Radio Duna, cuando fue consultada respecto a los últimos episodios vividos en el conglomerado tras la ratificación de la UDI María José Hoffmann como candidata del bloque a la Gobernación Regional de Valparaíso y la bajada del RN Luis Pardo.

La periodista Consuelo Saavedra contextualizó los hechos diciendo “no quedaron nada de contestos en Renovación Nacional: renunció un Vicepresidente, el candidato Pardo que tenía aspiración de ser el candidato dijo que 'esto era un chantaje', y que así se lo había dicho el Presidente del partido, Galilea. O sea, mucho roce, mucha dificultad y, al parecer, acuerdan entonces un candidato RN a la Alcaldía de Valparaíso, Leonardo Contreras. Pero si nos vamos a la teoría de que se defina esto por encuestas, los republicanos dicen que a su candidato le va muchísimo mejor, que es alguien que tiene que ver con Wanderers, tengo entendido".

Luego de aquella introducción, Matthei dijo que "yo estoy convencida de que realmente tenemos todos que ser generosos, entender que hay un bien más allá de las aspiraciones de cada persona y de las aspiraciones de cada partido. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí resultar perjudicada?". Esto último, recordando lo vivido hace cuatro años, cuando las dirigencias de Chile Vamos la bajaron de una Primaria presidencial para cederle su cupo al entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

En ese sentido, la líder de Chile Vamos afirmó que en ese momento "yo no renuncié, no di portazos y no acusé a nadie. Lo que yo entiendo es que... OK, no te tocó a ti, y así es la vida. A mí, en realidad... yo no entiendo este tipo de reacciones". Esto es parte del contenido de la nota titulada «Evelyn Matthei condena reacción de Luis Pardo tras apoyo de Chile Vamos a Hoffmann: "Estos gustitos personales hacen mucho daño"», publicada posterior a la entrevista por Puranoticia.cl.

MATTHEI EXPLICA SUS DICHOS

El equipo de comunicaciones de la candidata tomó contacto con la redacción de Puranoticia.cl tras aquella publicación, entregando un comunicado en el que explicaban los dichos de la candidata presidencial de la centro-derecha.

“Lamentablemente, el titular de la nota no refleja en lo más mínimo lo que quise transmitir hoy en Radio Duna”, dice Matthei.

Continua el comunicado afirmando que “frente a la pregunta sobre las dificultades en la negociación del sector (Derecha), señalé que: Yo estoy convencida que todos tenemos que ser generosos. Entender que hay un bien más allá de las aspiraciones de cada persona y más allá de las aspiraciones de cada partido”.

Luego, la Alcaldesa de Providencia agregó: “¿Cuántas veces me ha tocado a mí resultar perjudicada? (...) Hace 4 años en una primaria, y yo no renuncié, no di portazo, no acusé a nadie. Lo que yo entiendo es que ¿ok?, no te tocó a ti y así es la vida. A mí en realidad no entiendo este tipo de reacciones. Creo que todos estos gustitos personales hacen mucho daño y lo que estamos viendo al frente es una coalición ordenada y yo aspiro que nuestra coalición sea igual de ordenada”.

Finalmente, Matthei explica que en sus dichos en el programa de Radio Duna “jamás me referí a Luis Pardo. A él lo conozco hace muchos años y tengo la mejor de las impresiones. Ha sido un gran parlamentario y un extraordinario Director Ejecutivo del Instituto Libertad. Estoy segura que su trabajo serio y comprometido en la Región, le abrirá muchas puertas en el camino del servicio público”, finalizó el escrito que hizo llegar a Puranoticia.cl su equipo periodístico.

