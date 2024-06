Evelyn Matthei condena reacción de Luis Pardo tras apoyo de Chile Vamos a Hoffmann: "Estos gustitos personales hacen mucho daño"

Turbulentas se encuentran las aguas en Chile Vamos luego que saliera "humo blanco" desde las cúpulas de los tres partidos que lo componen, que se tradujo en el apoyo unitario a la candidatura de María José Hoffmann para la Gobernación Regional de Valparaíso y, a su vez, a la bajada obligada del ex diputado RN Luis Pardo.

La información llegó a Puranoticia.cl a modo de rumor pasado el mediodía de este lunes 24 de junio, sin embargo todos estos fueron confirmados en la tarde por el propio Luis Pardo, quien a través de un mensaje enviado a grupos de militantes de Renovación Nacional (RN) en WhatsApp, indicó que tuvo que declinar su candidatura.

"Rodrigo Galilea me ha comunicado que no puede mantener “el desangre” que representa para Chile Vamos la negativa de la UDI de comunicar el acuerdo nacional de alcaldes y gobernadores, y "tuvo que tomar” la decisión de ceder a la pretensión de la UDI", comenzó diciendo en el mensaje al que accedió este medio.

Luego, el ex parlamentario enfatizó en que "no comparto ni entiendo la decisión de nuestro partido. Ustedes me conocen y saben que en otras circunstancias habría aceptado sin dudarlo en dar un paso al costado, pero creo que nada que se construya sobre la base del chantaje puede rendir buenos frutos, menos aún cuando se hace desconociendo el sentir de las bases y de espaldas a la región".

"Consecuentemente, tomaré las decisiones personales que corresponda, pero en estos momentos de triste decepción respecto de nuestra mesa directiva nacional, sepan que estoy profundamente agradecido del apoyo y cariño recibido y muy orgulloso de haber contado siempre con el apoyo y amistad de todos y cada uno de ustedes", cerró.

Estas palabras, a su vez, no cayeron nada de bien en Chile Vamos. Así al menos lo dio a conocer la más que segura candidata presidencial del bloque con miras al 2026: Evelyn Matthei, quien en conversación con el programa «Hablemos en off», de Radio Duna, evidenció su molestia con la reacción que tuvo Luis Pardo tras la decisión.

"Yo estoy convencida de que realmente tenemos todos que ser generosos, entender que hay un bien más allá de las aspiraciones de cada persona y de las aspiraciones de cada partido. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí resultar perjudicada?", señaló la Alcaldesa de Providencia, recordando lo vivido hace 4 años cuando la bajaron de una Primaria presidencial para cederle su cupo a Joaquín Lavín.

En ese sentido, la líder de Chile Vamos afirmó que en ese momento "yo no renuncié, no di portazos y no acusé a nadie. Lo que yo entiendo es que... OK, no te tocó a ti, y así es la vida. A mí, en realidad... yo no entiendo este tipo de reacciones".

"Creo que todos estos gustitos personales hacen mucho daño y lo que estamos viendo al frente es una coalición ordenada y yo aspiro a que nuestra coalición sea igual de ordenada", sentenció Evelyn Matthei en esta entrevista radial.

También sostuvo que las negociaciones electorales "traen consecuencias", agregando que "cuando en alguna región o comuna se pone a alguien que otros sentían que tenían mejor derecho, eso trae dificultades, y eso es parte de las negociaciones, y eso significa ser una coalición madura, donde uno finalmente entienda que hay un bien común por encima de los partidos y por encima de las aspiraciones personales".

Acerca de su rol en las negociaciones con miras a las elecciones del 27 de octubre, la eventual candidata presidencial dijo que ha estado "muy poco involucrada (porque) no corresponde involucrarme. Esa es labor de los presidentes de los partidos. Yo estoy pidiendo que se avance rápido, que ojalá se sienten y no se paren más hasta que tengan todos los nudos resueltos. Esta es una semana distrital, semana donde los presidentes de los partidos pueden dedicarse a esto, no tienen que estsar legislando en Valparaíso y por lo tanto espero que se avance rápido y bien".

Finalmente, la militante de la Unión Demócrata Independiente afirmó que en Chile Vamos ya hay claridad en torno al 70% u 80% de las candidaturas, destacando que se haya resuelto el nudo en Valparaíso, del que dijo que en la zona "se aplicaron encuestas y eso fue finalmente lo que decidió. María José Hoffmann al parecer tenía... yo no vi las encuestas, pero me señalan que tenía 10 o más puntos de ventaja y, por lo tanto, ahí se decidió. Pero se está avanzando rápido y creo que de aquí a mañana (miércoles) debiéramos tener todos los nudos resueltos en Chile Vamos".

PURANOTICIA