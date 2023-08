Evalúan crear comisión investigadora por situación de salud en la región de Valparaíso

Impulsar una comisión para investigar las diversas irregularidades y problemas de gestión en los servicios de salud y funcionamiento de hospitales de la región de Valparaíso, es una alternativa que está estudiando el diputado y miembro de la Comisión de Salud, Andrés Celis.

Esto, debido a "una crisis de los servicios de salud de la región y sus redes asistenciales que obviamente repercute en el funcionamiento de los hospitales", asegura el parlamentario RN, quien además apunta a la responsabilidad de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Para el parlamentario la máxima autoridad de la cartera ”ha hecho oídos sordos a los distintos llamados y solicitudes de atención que le hemos hechos parlamentarios de diversos sectores frente a la situación de hospitales de la región como el Claudio Vicuña, el San José, el de Quilpué. Y también respecto del trabajo que están realizando quienes están a cargo de los servicios de salud, que como ya he advertido, se están llenando de personas cuestionadas y designadas a dedo".

El legislador recordó ”el fallido proyecto de construcción del SAR de Quebrada Verde de Valparaíso, los medicamentos vencidos y dañados del Hospital de Quilpué, la movilización de los funcionarios del Hospital San José de Casablanca, las cuestionadas contrataciones del SSVQA y SSVSA, el retraso en la puesta en marcha del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y el fallecimiento de la pequeña Mía por una presunta negligencia en ese recinto. Falta de supervisión de la entrega oportuna de medicamentos para pacientes dializados desde el hospital Carlos Van Buren al Centro de Diálisis de Valparaiso, con demoras de meses.A todo esto se suma que Valparaíso está dentro de las regiones con más pacientes en lista de espera, entre otras, diversas situaciones que no han sido atendidas por la ministra pese a que se le ha pedido intervenir".

Hechos por los que, a través de la Comisión de Salud, el diputado Celis solicitó y se acordó invitar a la ministra Ximena Aguilera. Al respecto el legislador manifestó que "espero que la Ministra tenga la disposición para asistir a la comisión de Salud. Y si es que no asiste, la verdad que no nos va a quedar otra que levantar una comisión investigadora para abordar la casi interminable lista de preocupaciones sobre la materia en la región, donde no hay respuesta.”*

En tanto, este martes 1 de agosto se espera la presencia de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en la Comisión de Salud, para informar sobre las gestiones del Ministerio de Salud en los casos de niños y niñas con atrofia muscular espinal tipo 1 (AME). Ocasión en la que el diputado Celis también espera plantear interrogantes y preocupación en torno a la salud en la región de Valparaíso.

