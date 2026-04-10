Evacuación total en campus de Antofagasta: estudiantes quedan con arraigo nacional tras exhibir arma

Por su presunta responsabilidad en el delito de desórdenes públicos, dos jóvenes de 19 años enfrentaron a la justicia luego de ser aprehendidos por efectivos de Carabineros. El procedimiento policial se llevó a cabo en las instalaciones del Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, lugar donde se originó el incidente que motivó la formalización por parte de la Fiscalía de Antofagasta.

Durante el desarrollo de la respectiva audiencia, se reveló que ambos acusados son estudiantes de dicho plantel. Los hechos ocurrieron cuando los individuos, que permanecían al interior de un vehículo, fueron sorprendidos exhibiendo un arma que aparentaba ser de fuego.

El ente persecutor argumentó que esta acción perturbó gravemente la tranquilidad del recinto universitario. Ante la amenaza, las autoridades académicas tomaron la decisión de ordenar de inmediato la evacuación completa del campus para resguardar a la comunidad.

Una vez que se concretó la intervención de Carabineros para controlar la emergencia, las diligencias permitieron esclarecer la naturaleza del elemento intimidatorio. Los uniformados determinaron que el objeto utilizado por los alumnos correspondía a una pistola de gas comprimido.

Frente a estos antecedentes y por petición del Ministerio Público, la justicia decretó para ambos imputados la medida cautelar de arraigo nacional y la prohibición absoluta de ingresar al Campus Coloso, restricción que también se hace extensiva a cualquier otro recinto de la universidad.

Como conclusión de la jornada judicial, el Juzgado de Garantía de Antofagasta estableció un periodo de 45 días como plazo de cierre de la investigación.

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