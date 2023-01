Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás Bravo: "Yo no veo que esta investigación tenga un norte"

La madre del pequeño Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, apuntó contra el trabajo de la Fiscalía y los pocos avances que ha tenido en el caso.

Cabe recordar que el 26 de febrero se cumplen dos años desde que fue encontrado el cuerpo del pequeño, tras estar extraviado por nueve días en el sector de Caripilún, comuna de Arauco, región del Biobío.

En entrevista con Meganoticias, la madre del niño indicó que "yo no veo que esta investigación tenga un norte, para ser sincera. Siento que la fiscal nunca debió estar en el caso de mi hijo. El problema es la Fiscalía".

"La Fiscalía es la que dirige la investigación, pueden trabajar muchas instituciones: el Servicio Médico Legal, las policías, pero quien dirige la investigación, quien ve los informes, es la Fiscalía", aseveró Gutiérrez.

En relación al estado actual de la investigación por la muerte de su hijo, señaló que "estuvimos con la fiscal en una reunión, y la verdad me quedé súper confundida porque ella me da la respuesta de un informe, diciendo que las conclusiones eran totalmente distintas a lo que había arrojado el informe del Servicio Médico Legal, que todos los otros informes eran totalmente contradictorios, y no es así, no arroja nada diferente".

Respecto a los dos meses que el Servicio Medico Legal (SML) perició el cuerpo de Tomás, y sobre el largo tiempo que se realizaron informes respecto a la causa de su muerte, expresó que "eso a mí es lo que más me deprime porque fueron dos meses casi para nada. Tantas pericias, tantos profesionales trabajando en esto, para nada, casi dos años en lo mismo".

Y agregó que "la fiscal trató pésimo a los profesionales porque los desacreditó. Ella desacredita la información. Espera 1 año y 9 meses para tener el otro informe, nos hace esperar muchísimo tiempo prácticamente para que arroje lo mismo".

