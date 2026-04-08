Escuela de Hualpén activó protocolo de seguridad luego que apoderado llegara armado tras una riña entre dos alumnas

Un apoderado de una escuela de la comuna de Hualpén en región del Biobío, llegó armado al establecimiento luego de que una familiar se viera involucrada en una pelea con otra alumna. La actitud amenazante del sujeto obligó al recinto a adoptar los protocolos de seguridad.

El incidente tuvo lugar durante la jornada de este miércoles al interior de la escuela Helen Keller Adams. El origen de la situación se remonta a una riña protagonizada por dos alumnas de séptimo básico en dicha institución.

La intención inicial del individuo al ingresar al recinto era mantener un diálogo con algunas profesoras. Sin embargo, la tensión escaló rápidamente cuando el personal estudiantil advirtió que el sujeto llevaba consigo un arma, lo que motivó a los trabajadores a dar aviso de inmediato tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones.

Con el transcurso de los minutos, personal de la policía civil se trasladó rápidamente hasta las instalaciones educativas. A este despliegue en el terreno también se sumaron funcionarios pertenecientes a la seguridad municipal de la comuna.

En estricto cumplimiento de las normativas internas, y una vez que se concretó el arribo de los funcionarios policiales, se procedió al cierre de todas las dependencias del recinto educacional para resguardar a la comunidad.

(Imagen: @ElCorrespCL)

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