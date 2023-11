Escándalo en La Calera: Municipio contrató a Concejala y Core que renunciaron hace dos semanas para competir en elecciones de 2024

El jueves 26 de octubre venció el plazo para que las autoridades que deseen competir en las Elecciones Municipales y Regionales de 2024 presentaran las renuncias a sus respectivos cargos, algunas de las cuales se registraron en la región de Valparaíso.

Es así como a lo largo de todo el país hubo renuncias de consejeros regionales, concejales y seremis, quienes aspiran a un nuevo puesto político durante el próximo año, dando cumplimiento de esta forma a la ley impulsada en reforma constitucional, que define tanto las inhabilidades como el máximo de reelecciones permitidas.

Es bajo este contexto que Puranoticia.cl tomó conocimiento que dos de las autoridades que presentaron sus renuncias –y que estarán un año sin ejercer un cargo– fueron contratadas por la Municipalidad de La Calera para ejercer diversas funciones en la administración del alcalde independiente Johnny Piraíno Meneses: se trata de la ex concejala de la misma comuna, Orietta Valencia Rodríguez (Partido Radical); y del ex consejero regional Ricardo Aliaga Cruz (Democracia Cristiana).

DEL CONCEJO A OFICINA DEL ADULTO MAYOR

El caso de la ex edil es insólito, pues a minutos de oficializarse su renuncia ante el Concejo Municipal, en la sesión Nº 31 del martes 7 de noviembre, la propia Orieta Valencia anuncia que asumirá la jefatura de la Oficina Comunal del Adulto Mayor.

"Quiero agradecerle, Alcalde, porque estoy profundamente orgullosa de haber sido parte de la administración que dirige, y también de la oportunidad que me está dando, porque quiero señalar que me he hecho cargo de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, donde pondré todo mi énfasis y desarrollo profesional para poder ser un aporte como funcionaria pública al servicio de nuestra comuna", señaló Valencia.

Como ya se dijo, estas palabras fueron emitidas minutos después que la secretaria municipal calerana, Jennifer Ogaz Piñol, comunicara la sentencia del Tribunal Electoral, documento que oficializa la renuncia de la edil del Partido Radical y que autoriza la designación en su puesto a otro candidato de su lista, John Silva Carrasco, quien ya asumió como nueva autoridad municipal en la ciudad cementera.

¿DEL CORE AL LOBBY?

El caso del ex consejero regional Ricardo Aliaga, quien representaba a la provincia de Quillota, es similar, pues el militante de la Democracia Cristiana (DC) también fue convocado por el alcalde Johnny Piraíno para que asumiera labores en el Municipio que administra y, de paso, evitar que quedara sin trabajo por un año.

Puranoticia.cl conversó con la ex autoridad, quien explicó que "sí estoy trabajando en la Municipalidad de La Calera, pero ¿qué tiene de malo? Si tengo que trabajar. Voy a estar ayudando a gabinete, y justamente andaba en reuniones. Estoy trabajando con organizaciones sociales, así que tengo harto trabajo que hacer".

También comentó que, a pesar de que podía haber trabajado en el Municipio de forma paralela a sus labores como Consejero Regional, aseguró que "yo nunca quise hacerlo", hasta ahora donde –reiteró– tiene labores de "apoyar y coordinar con organizaciones sociales" de la comuna. Esto, a pesar que este medio tomó conocimiento que su verdadera función será operar como un lobbista con el Consejo Regional, con la finalidad de conseguir mayores recursos para la comuna calerana.

BUSCAN NUEVOS DESAFÍOS

Cabe hacer presente que Orietta Valencia presentó su renuncia al Concejo Municipal de La Calera porque tiene aspiraciones de ser Consejera Regional de Valparaíso, en representación de la provincia de Quillota, puesto que ocupaba justamente el también renunciado core Ricardo Aliaga.

"Me motiva un desafío personal importante: quiero ser candidata a Consejera Regional en las próximas elecciones y la ley me obliga a retirarme un año antes. Por eso tomé la decisión de presentar mi renuncia. No me cabe duda que John seguirá en la senda que tenemos proyectada en la comuna", señaló la ex edil radical.

Por su parte, el militante de la DC renunció al Consejo Regional de Valparaíso porque tiene intenciones de presentarse como candidato a la Alcaldía de Nogales.

"Las personas muchas veces prefieren la comodidad, la zona de confort, pero cuando uno están en política y ve que la comuna donde uno creció está tan postergada y rezagada, yo me siento con las capacidades para sacar adelante esa comuna de la postergación y abandono en la que se encuentra", señaló en su oportunidad Aliaga.

