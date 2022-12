¿Es factible implementar los buses con estándar RED en el Gran Valparaíso? Expertos dan sus diagnósticos tras anuncio del Gobierno

Si bien, la noticia central era el anuncio de la renovación del actual sistema de transportes del Gran Valparaíso, los flashes y el foco de las miradas se los llevó el bus de muestra que quedó atascado entre las estrechas calles del cerro Alegre, quedando imposibilitado de acercarse al paseo Yugoslavo donde se encontraban las autoridades.

Lo ocurrido en este turístico cerro porteño abrió inmediatamente una serie de interrogantes respecto a la factibilidad del plan que pretende instaurar el Gobierno en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, zona metropolitana de la región donde habitan más de 1 millón de personas.

¿La geografía en pendientes de, principalmente Valparaíso y Viña del Mar, permiten el correcto transitar de los buses eléctricos? ¿Se puede reemplazar la totalidad de los microbuses actuales por máquinas para la electromovilidad? ¿Las antiguas calles de estas comunas permitirán el correcto maniobrar de los conductores? Son sólo algunas de las dudas que dejó abierto este ambicioso plan con el que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones busca renovar el sistema en una zona que lo pide a gritos.

De hecho, el propio alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aprovechó el inconveniente para repasar al Gobierno del presidente Gabriel Boric: "Es un buen ejemplo de que las políticas públicas se tienen que construir en el territorio y no en Santiago", pues "el sistema de transporte público de Santiago es distinto al de la región de Valparaíso".

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN?

En concreto, se busca la incorporación de 2.100 buses con estándar RED en el Gran Valparaíso y la implementación de un sistema de cobro electrónico, vale decir sin la utilización de monedas y/o billetes; esto, con el objetivo de otorgar mayor seguridad a los usuarios y conductores del transporte público.

Su ejecución se llevará a cabo a través de un proceso gradual hasta el año 2026, el cual promete, en palabras del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, "cambiarle la cara al sistema de transportes del Gran Valparaíso".

Para ello, las bases de licitación incorporarán la renovación progresiva de los servicios en las cinco comunas. A partir de 2023, se iniciará el proceso de consulta ciudadana, que servirá como base del primer proceso licitatorio, el cual concluiría el año 2025 con la entrada en operaciones de los primeros buses con estándar RED.

Las máquinas, según dieron a conocer en la actividad, serán similares a las que circulan en el Gran Santiago, cuyas características principales hablan de buses con piso plano, eléctricos, con Wi-Fi, USB y aire acondicionado. Además, en materia de seguridad, contarán con cabinas aisladas para proteger a los conductores ante posibles asaltos.

¿ZONA APTA?

Tal como ya se dijo, el inconveniente ocurrido en la calle Miramar del cerro Alegre con el bus de muestra abrió una serie de interrogantes respecto a la factibilidad de ejecutar el plan en una zona llena de cerros, calles estrechas y otras reducidas debido a que vecinos y turistas las utilizan como estacionamiento.

Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que "la geografía de esta gran conurbación es muy variada y hace que el tipo de bus probablemente va a tener que hacerse cargo de esas características".

De igual forma, el secretario de Estado, quien llegó a Valparaíso acompañado del subsecretario de la cartera, Cristóbal Pineda, añadió que "el proceso que estamos iniciando, justamente, lo que busca es levantar cuáles son los estándares específicos que debemos tener en distintas zonas de la ciudad".

"IMPOSIBLE QUE OPEREN EN LOS CERROS"

Con la intención de ir despejando dudas respecto a la factibilidad de que estos buses operen en ciudades como Valparaíso y Viña del Mar, Puranoticia.cl conversó con Óscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Conductores del Transporte Público de la región de Valparaíso, quien fue enfático en su diagnóstico.

"Lo primero que hay que hacer es un estudio porque el actual es de 2014. La población ha crecido, entonces ya no serán 2.100 buses, sino que serán 4.000 los que necesitaremos. Segundo, debemos tener la cantidad suficiente de conductores para que funcione el sistema", indicó el dirigente gremial, quien previamente había advertido que no profundizaría en torno al plan anunciado por el Gobierno.

Respecto a la circulación de estas máquinas en los cerros, Cantero fue enfático al señalar que "es imposible que operen", explicando que "por eso se necesita un estudio, porque ¿con qué estudio se promete algo que no se va a poder cumplir? Hay que hacer un estudio de cuánto ha crecido la población, de cuántos buses se van a necesitar, de cuántos controles más. Si no tenemos eso, olvídate...".

Junto a reiterar que "es imposible que esos buses trabajen en los cerros" y que "podría ser en un troncal", también expuso que estas máquinas son muy caras y se preguntó: "¿Quién va a comprar los buses? Me llama la atención qué empresa va a invertir en buses tan caros en una zona donde están los cerros. O sea, las baterías tendrán poca vida y son carísimas. Aquí no es igual que en Santiago".

CRITERIOS PARA LOS TRAZADOS

Ahondando en esta búsqueda de respuestas respecto al importante anuncio realizado por Transportes, Puranoticia.cl también conversó con el académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la U. Católica de Valparaíso (PUCV), Álvaro Peña, quien comentó que antes de definir cuántos y qué tipo de buses deben adquirirse, lo primero es establecer una serie de criterios.

"No todas las calles de Valparaíso están preparadas para esos buses, por lo tanto, lo que hay que hacer, más que una prueba o muestra, es que cuando se definan los trazados se haga con criterios de estándar, de infraestructura, de anchos de calzada, de pendiente y claramente los que no cumplan eso, no podrán andar por ahí. Entonces, entiendo que para el 2025 eso va a estar más o menos zanjado", subrayó.

En cuanto al episodio del bus atascado en las estrechas calles del cerro Alegre, Peña desdramatizó diciendo que aquello "no forma parte de una realidad" y que hay que considerar los autos mal estacionados: "Cuando se toman este tipo de decisiones y se definen este tipo de trazados, claramente van a haber líneas amarillas e inspectores municipales, pero hay una cosa impensable: en cualquier ciudad, si se estacionan en lugares prohibidos, claramente no entra el transporte público", explicó.

El experto continuó su análisis comentando que "vemos que tenemos avenidas anchas importantes, incluso en los mismos cerros de Valparaíso tenemos avenidas que cumplen con este tipo de espacio. Lo que sí, no en todos los lugares podrán estar, pero en el plan de Valparaíso no hay ningún problema y en algunas zonas de cerros, tanto en subidas como en bajadas, tampoco habrá problemas".

Por último, el ingeniero de profesión advirtió que "este tipo de buses es un poco más grandes que los que hay actualmente, tampoco hablamos de máquinas gigantes, de buses cuncunas, sino que son buses normales".

MINI-BUSES ELÉCTRICOS

Puranoticia.cl también dialogó con el ex seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso, José Emilio Guzmán, quien afirmó tajante que los buses con estándar RED pueden circular sin ningún problema por el 70% de las calles de Valparaíso y propuso que para el 30% restante se pueden utilizar mini-buses eléctricos, similares a los que existen en el Gran Santiago, pero de menor tamaño.

"En las pendientes hay algunos problemas, pero incluso hasta las micros actuales tienen dificultades. Entonces, obviamente no se va a poder llegar a todos lados con este tipo de máquinas, pero sí yo creo que en un 70% de Valparaíso se podría operar con máquinas eléctricas", sostuvo la ex autoridad regional durante el segundo Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera.

En cuanto al otro 30%, Guzmán recordó que una de sus propuestas era la utilización de "mini-buses que nos permitieran, por el ancho de las calles y por las pendientes, acceder con mayor facilidad, dado los radios de giro que muchas veces en las máquinas no alcanza a dar el giro en algunas esquinas, entonces deben avanzar y retroceder. Con los mini-buses eléctricos se puede mejorar esa instancia. Por lo tanto, es factible poder hacerlo y hay mini-buses eléctricos con accesibilidad universal".

El ex Seremi de Transportes recordó que durante su gestión se realizaron cuatro pruebas con buses eléctricos traídos de Santiago, y con 17 pasajeros a bordo, los cuales no presentaron ningún problema en sus trayectos, los cuales incluyeron pendientes como en el sector de Montedónico, en el cerro Playa Ancha de Valparaíso; así también como en partes planas como en Placilla y Curauma.

"Hay sectores donde, obviamente por la topografía, no pueden funcionar. Pero hay un mito de que las micros son muy bajas y que iban a tener problemas con los resaltos o lomos de toro, y no es así porque las mismas máquinas tienen un sistema donde pueden elevar el chasis para elevar ese tipo de dificultades. Las condiciones están, obviamente que no en todos lados", concluyó.

2022-2025

Otra de las grandes interrogantes que deja el anuncio efectuado por el Gobierno en Valparaíso dice relación con qué pasará con el transporte público del Gran Valparaíso entre el presente 2022 y el 2025, año en que llegarán los primeros buses.

El ministro Muñoz aclaró que la llegada de los 2.100 buses será gradual a partir de ese año, pues afirmó que "no sería bueno" que entraran todos de una vez porque significaría que "estaríamos mucho tiempo con esos buses y después de 12 años sólo estaríamos con buses viejos".

Pero en el intertanto se trabaja en la identificación de zonas de la ciudad en las cuales se presenten los mayores problemas. Es allí donde se espera incluir 10 nuevos servicios que van a tener aproximadamente 100 nuevos buses, los cuales no tendrán estándar de máquinas RED. De forma paralela, se trabaja en buscar otras zonas con alta concentración de habitantes, donde sí se aplicarán buses de este tipo, como en el prometido recorrido que unirá Placilla con la Aduana, en Valparaíso.

"2.100 buses es la renovación del sistema de aquí a 2025, pero entremedio llevamos adelante procesos que permitirán ir renovando cerca de 100 buses con estándar de bus eléctrico y trayendo 100 buses adicionales más convencionales a zonas carentes de servicio", concluyó el Ministro de Transportes.

PURANOTICIA