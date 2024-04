Epidemiólogo y ex Seremi de Salud de Valparaíso explica cómo actúa el mosquito del dengue y critica medidas de la autoridad

Una acucioso análisis sobre los motivos del asentamiento en la región de Valparaíso del mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, y cómo identificarlo, hizo el epidemiólogo y ex seremi de Salud, Aníbal Vivaceta. El profesional, a través de videos en su Facebook, también criticó el manejo de la autoridad sanitaria en esta materia, señalando que no se tomaron las medidas a tiempo para evitar su diseminación en Los Andes.

"Creo que la actual alerta que hay por el mosquito llamado del dengue merece que demos alguna información en especial porque la autoridad regional que tendría que estar informando, se limita a leer comunicados donde dice que lo está haciendo bien, nada más", comenzó diciendo el médico. Hay que recordar que hace una semana un nuevo foco del Aedes aegypti fue hallado en el terminal de buses de Los Andes.

Luego, explicó que el Aedes aegypti "es igual a un zancudo, patas largas, tiene uans rayas blanco y negro alternado y dentro de su ciclo de reproducción, la hembra necesita picar a un ser humano par que los huevos prosperen y den nuevos adultos. ¿Qué ha ocurrido? En un sistema que hay para vigilar la posible llegada de este mosquito desde fuera, porque estamos rodeados de países que lo tienen, y hasta ahora estábamos protegidos por la cordillera de los andes, ya no por el desierto en el norte porque allá ya teníamos instalado el mosquito, hemos tenido una llegada de mosquitos adultos. Llegó una hembra en algún momento, esa hembra puso huevos que crecieron y dieron insectos adultos que se siguieron reproduciendo en Chile".



Recordó que el 12 de abril del año pasado el Ministerio de Salud informó que había encontrado esos mosquitos en Los Andes, "y por otro lado sabemos que prácticamente 1 año 3 días después notifica que se encontraron estos mosquitos pero poco a poco ha ido sincerando los datos y ha dicho que no sólo están en este lugar, sino que hay otros lugares de la zona alrededor de Los Andes donde están viviendo colonias de mosquitos. Ya no solamente están en las trampas que se utilizan para detectarlos y que la idea era que se hubiese detectado a tiempo y se hicieran las acciones para impedir que se reprodujera y diseminara, pero eso no ocurrió", contó.

En ese sentido, y recordando lo que dijo uno de los encargados del Minsal hace unos días, afirmó que "es muy difícil de erradicar una vez que se instala y lo que está diciendo básicamente es tenemos este mosquito viviendo entonces en Chile".

De acuerdo al epidemiólogo, "la hembra al picar a una persona, contagiarse y después picar a otra, puede transmitir diferentes enfermedades: la más mencionada es el dengue pero también existe el chikungunya ,zika, la fiebre amarilla. El problema entonces es que una ve este mosquito se instaló en Chile, aparentemente por problemas del manejo desde el año pasado de la detección, pues más parece que los detectores se transformaron en criaderos, no fueron atendidos a tiempo, tienen el tiempo de una semana para estar revisándolos y aparentemente eso no pasó, nos encontramos ahora con que está instalado el mosquito".

Además, advierte que su forma de desplazarse "es volando y lo hacen alrededor del lugar donde nacieron", o "que sea transportado, si se sube a un avión puede llegar a China y si se sube a un camión que va hacia Valparaíso, puede llegar a Valparaíso". También dice que el mosquito "se va a reproducir en un recipiente que tenga agua que puede ser una tapita de bebida plástica, un neumático a los que cuesta sacarles el agua, yo cualquier otra basura doméstica. Requieren estar cerca de los humanos porque tienen que picar a alguien para que sus huevos puedan hacer el ciclo".

Junto a esto, explica que "durante meses los huevos pueden vivir, aún cuando se haya secado el agua donde la hembra los puso, y cuando llueve, aparecen. Empiezan a hacer las larvas, que supuestamente es lo que debieron haber detectado en su momento y posteriormente los adultos que vuelan y van a reproducirse y las hembras a picar a la gente. Sabemos que hay algunos lugares en Los Andes pero también podría desplazarse a otros lugares tomando un camión, un auto. Efectivamente tenemos un cierto nivel de riesgo en nuestra región porque hay mucho desplazamiento desde Los Andes, y no es lo mismo cuando se está detectando en un puerto terrestre o marino que cuando empieza a estar en cualquier parte en una ciudad. Si llega a Valparaíso y se instala es mucho más difícil de detectar inicialmente".

¿CÓMO ES LA ENFERMEDAD?

En cuanto a los síntomas del dengue, la principal enfermedad que tiene en alerta a la población, sostiene que ésta se caracteriza por una fiebre alta y dolor de cabeza, similar a una gripe fuerte, malestar general, y a veces con manchas en la piel, aunque hay casos en que da pocos síntomas. "Yo tuve dengue alguna vez y tenía una fiebre que me volaba, no siempre es así. En casos graves puede que la persona tenga hemorragia que le afecte algunos órganos y termine cayendo al hospital y eventualmente se producen muertes. Las estadísticas actuales en América Latina muestran entre una a dos mil, una a diez mil personas que se enferman con síntomas, o que son detectadas al hacerle exámenes, a lo mejor sin síntomas, que fallecen. De manera que no es una enfermedad que sea muy letal, las molestias que producen son muchas y produce una afectación importante en la sociedad, por lo tanto hay que evitarla".

La situación actual, analiza, es que se sabe de la presencia del mosquito en Los Andes y sus alrededores, y por otro lado, se han mencionado casos de dengue pero que han llegado al país, se contagiaron desde otra parte. Eso significa que "aunque yo llegue con dengue, si no hay mosquito no hay cómo pasárselo a esa persona y ahí queda esa infección, fui sólo un caso importado. Lo complicado es cuando existen mosquitos en un lugar, hay reproducción, y llega alguien con el virus del dengue, porque entonces puede transmitirse a otras personas y se produce una reacción en cadena".

Lo que recomienda es mantener la higiene y despejados los patios, las plantas, y que no se acumule agua, para que no anide el mosquito. Y si hay acumulación de agua, hay que renovarla semanalmente, al menos. Además, llama a estar atentos a los posibles síntomas, principalmente si se está cerca de los lugares donde está el mosquito o si se viene desde un país en el que la enfermedad está presente.

