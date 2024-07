Entrevista a Fondo: Senador Juan Ignacio Latorre llama a la izquierda a unirse para apoyar a Rodrigo Mundaca

Pese a que valora el rol de la comisión investigadora por el Megaincendio del 2 y 3 de febrero que afectó seriamente a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) aclaró que espera que no ocurra lo que, estima, muchas veces pasa con este tipo de instancias, en las que se “busca hacer algún punto político” a propósito de buscar responsabilidades en autoridades, por ejemplo.

El único senador del recientemente ratificado partido más grande del país aborda también esta nueva realidad y lo que espera de las elecciones del próximo fin de semana, y señaló que aunque aún no define si irá a reelección, “sí es importante mantener el Cupo del Frente Amplio de la región de Valparaíso y crecer además como Frente Amplio en la bancada de senadores”.

En unos días la comisión por el megaincendio deberá entregar los resultados de sus conclusiones, y a propósito de los anuncios de “contundencia” del documento que entregará la instancia a la Cámara de Diputados, el senador pidió centrarse en las soluciones y no sólo en discusiones “pequeñas”.

“Valoro siempre el rol fiscalizador de los diputados y diputadas, las comisiones investigadoras hay una tradición de elaborar informes con recomendaciones, son conclusiones y recordemos que no son vinculantes, sino que son a partir de las audiencias y de la elaboración de la propia comisión, se elaboran un conjunto de recomendaciones para que la autoridad ejecute, pero no son vinculantes y ha ocurrido muchas veces, que en determinadas crisis o incidentes siempre se busca hacer algún punto político, ya sea cobrar responsabilidades políticas u otros”.

¿Le preocupa esto?

Mi foco hoy día, y como ese es un rol más bien de los diputados y de la fiscalización, está en en otra parte, en el fondo tiene que ver con la reconstrucción, con un proyecto que nosotros aprobamos, que a veces no se le ha dado mucha relevancia, pero creo que es muy importante, que tiene que ver con el fondo de reconstrucción de más de $800000 millones para ejecutar en dos años y donde hay una oportunidad de una alianza público privada.

¿Cómo es esa alianza?

Le pongo un ejemplo, yo estuve en la última cena de Asiva, en su cena anual, creo que fui el único senador que estuvo ahí, estuvimos en la mesa con el presidente, con la directiva de Asiva, tuve conversaciones con la tesorera, bueno, con distintos personeros y el proyecto estaba recién aprobado y les dije mire, ustedes conocen este proyecto, saben que aquí hay incentivos tributarios para las empresas, para las personas, para hacer aportes al fondo con una línea específica, es decir, alguien puede apoyar a un barrio concreto, a una casa concreta, incluso a una familia, o bien a una localidad o a la comuna, ya sea Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, pero en el fondo hay una oportunidad a través de incentivos tributarios, no de subirle más impuestos a las empresas ni a las personas, sino que con incentivos tributarios de distinto tipo flexibilizar y poder llegar más rápido, que es lo que en mi opinión es lo central a la reconstrucción de las familias, tanto de viviendas como de infraestructura pública, de parques, de vías de evacuación, etc. O sea, no está enfocado sólo la reconstrucción de casas, pero obviamente la urgencia está en que las personas que perdieron todo y que ya comenzaron su autoconstrucción, el Estado llegue más rápido, pero no solo el Estado y la institucionalidad pública, sino que hay una oportunidad a una alianza público privado en esto de poner los recursos con incentivos tributarios ahí. Y yo hago un llamado al empresariado, al sector privado a usar este instrumento aprobado por el Congreso Nacional del Fondo de Reconstrucción. Ahí está mi foco, además de que siga la línea de investigación respecto a los responsables. No da lo mismo provocar un incendio en una ola de calor, con viento, donde esta misma gente sabe el daño que puede provocar y cómo la institucionalidad puede dar respuesta de mejor manera a las emergencias. Eso tiene que ver con Senapred, eso tiene que ver con prevención, eso tiene que ver con elevar estándares, por ejemplo, a Conaf. Hay un proyecto de ley en el parlamento que tiene que ver con la modernización de Conaf a propósito del Servicio de Biodiversidad y Aires protegidas, también es algo similar que se está dando en Conaf y la selección interna también en Bomberos. No por una persona o un grupo de personas que comete este tipo de delitos, vamos a enlodar a toda la institución, pero al mismo tiempo hay una necesidad de mejores filtros en la institución a este tipo de personas que pueden cometer estos delitos.

¿Senador, usted cree que también se debería investigar a autoridades?

Yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer su investigación y las autoridades tienen que colaborar con la investigación, eso sin duda alguna. Acá estamos hablando de un mega incendio que provocó muchísimas muertes, muchísimos damnificados, daño público, privado, etc. Y por tanto habrá que ver si hubo fallas, si hubo errores, si hubo negligencia, etc. en la cadena de decisiones en los primeros momentos, pero no perdamos de perspectiva, porque a eso me refiero, que a veces las comisiones investigadoras quieren hacer un punto político con pedir responsabilidades políticas, que se cambien autoridades o que se busquen responsabilidades penales incluso y yo ahí es donde digo que preferiría que la institucionalidad esté funcionando. Hay una línea que ya comenzó en el fondo con dos personas detenidas y se comprobó la intencionalidad de estos incendios y tenemos que sacar un aprendizaje de cómo estos mega incendios generan un impacto tan brutal en la ciudadanía, en la ciudad, en Viña del Mar y por tanto, en su justa medida, uno dice a ver, qué autoridad puede haber estado completamente con la capacidad para prevenir esto y para dar una respuesta a tiempo en la medida que esto no hubiese aumentado. Ahí obviamente ya se asumieron ciertas responsabilidades, por ejemplo con Senapred, ciertos cambios que se hicieron ahí y yo dejaría las instituciones que hagan su trabajo, más allá de estos puntos políticos que a veces se buscan en las comisiones investigadoras.

DISCUSIÓN "MEZQUINA"

¿Cree que en esta comisión investigadora se busca un punto político?

Siempre ocurre que hay como hay composiciones políticas de oposición, de oposición al gobierno de turno, da lo mismo, puede haber sido antes de otros colores políticos, pero pero siempre se busca a partir de estas comisiones investigadoras buscar estas responsabilidades. Pero yo creo que el foco hoy día debe estar en otro lado. El foco debe estar en cómo llegamos con una mejor reconstrucción, en cómo generamos esta alianza público privada para usar los Incentivos Tributarios del Fondo de Reconstrucción, cómo mejoramos los estándares de Senapred, de Conaf, de Bomberos, etc., cómo nos preparamos para futuros eventos de este tipo en la región y en el país. Mire, yo vengo llegando de un encuentro en Sao Paulo de una red latinoamericana progresista que se llama Red Futuro, y uno de los temas que se abordaron ahí es la coordinación regional para los desastres. En Brasil hace poco unas lluvias intensas generaron 2 millones, 2 millones de damnificados, de gente que tuvo que abandonar sus casas por las inundaciones en una zona sur de Brasil, en plena crisis climática y ecológica en nuestro país. Ahora, las lluvias también generaron estragos en los veranos, los incendios forestales, más aún si hay intencionalidad. Entonces es un tema en que tenemos que mejorar nuestras capacidades de prevención y de respuesta a la emergencia y de coordinación regional, pero también de reconstrucción de lo que significa esto. Yo estoy en la Comisión Mixta de presupuesto y año a año tenemos que liberar glosas del presupuesto para preparar el escenario fiscal ante los desastres, pero en una de esas tenemos que pensar en unos fondos permanentes, porque todos los años nos estamos acostumbrando a desastres en invierno y en verano. Entonces creo que ahí debe estar el foco, más allá en esta pelea a veces pequeña, que creo que es un poco mezquina, de decir mire, apunto a tal autoridad pública del gobierno central o local por su responsabilidad y como cargándole como si fuera los responsables, no sé, de los muertos.

¿Eso lo dice por las críticas al Presidente y a las alcaldesas Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán?

Yo creo que lo digo por eso, pero también lo que uno encuentra en el territorio, en Viña, en asambleas con los vecinos en Quilpué, que a veces hay sectores políticos, no quiero englobar a toda la derecha porque creo que no ha sido la actitud de toda la derecha, pero sí a veces sectores más radicalizados de la derecha buscan poner ese foco en eso, gente del partido Republicano, los llamados Social Cristiano, los patriotas, que andan haciendo también trabajo territorial y ponen el foco ahí inculpando al gobierno, que el gobierno de Boric que es el culpable de lo que pasó, etc., y obviamente a las alcaldesas o al gobierno regional, y creo que el foco debe ser otro, lo importante no es esta pelea política pequeña, mezquina, sino que es cómo avanzamos en una reconstrucción integral y de mejor calidad.

¿Tenemos un tema importante a nivel nacional obviamente, pero también aquí en la zona siguen ocurriendo hechos que asustan a la población, además de las consecuencias concretas, de asaltos, de asesinatos. ¿De qué forma están buscando soluciones en lo legislativo? Porque las policías insisten en la complejidad de atrapar delincuentes que luego salen libres, la llamada puerta giratoria…

Yo diría varias cosas, obviamente la crisis de seguridad pública en el país y en algunas regiones en particular y en algunas comunas en particular, es algo prioritario y eso da cuenta del conjunto, si uno mira en lo legislativo, el conjunto de leyes aprobado en este periodo de gobierno, y esto no es sólo del gobierno del Presidente Boric, sino que también de un entendimiento con sectores de la oposición para sacar adelante más de 50 leyes que tienen que ver con cómo enfrentar la seguridad. Ahora, esas leyes, por el hecho de aprobar una deuda, no controlas inmediatamente el delito, sino que son herramientas que tiene el Estado en definitiva para mejorar los indicadores y creo que se ha ido avanzando en eso. Hay un monitoreo de reducción de tasas de homicidio, por ejemplo, de desbaratar bandas de crimen organizado, de pesquisar y requisar también armas que están en circulación en manos de civiles en el fondo, pero que puedan ser utilizadas para delitos, etc. Entonces en términos de leyes, hay muchas leyes ya aprobadas, más de 50, y hay otros proyectos que están en camino, por ejemplo, estamos prontos a votar, la próxima semana debiera votarse el Ministerio de Seguridad Pública, o puede que quede un último trámite, una comisión mixta, pero ya estamos en la etapa final de crear un Ministerio de Seguridad Pública. Eso creo que es una herramienta importante para especializar que el Ministerio del Interior, que tiene muchas funciones políticas, que está la Subdere, que está la jefatura de gabinete, etc., que haya un ministerio enfocado en los temas de seguridad pública, con control civil a las policías, con capacidad de inteligencia, de prevenir, etc. Eso me parece que es importante.

¿Qué pasa con el hacinamiento en las cárceles y las grandes bandas capturadas que terminan allí?

Hay un tema con las cárceles también, la sobredotación de las cárceles, el hacinamiento de las cárceles, y hay comisiones de delito que ocurren desde el interior de las cárceles, y entonces tú no solo tienes que decir bueno, cómo persigo a un delincuente que comete un delito y lo meto en la cárcel, sino que tienes que preocuparte de que en la cárcel mismo no sea un espacio donde se siguen cometiendo delitos y coordinando con el mundo exterior, ocupando, lamentablemente que han habido casos puntuales, pero que eso implica una revisión más amplia de corrupción, por ejemplo, también con Gendarmería o con las mismas policías hemos visto casos de corrupción. Eso implica mucho control civil para hacer frente a esos flancos, porque el delito y el crimen organizado van entrando justamente en esa porosidad con las instituciones y van buscando las maneras de corromper. Y hay un instrumento que está en debate, pero que me parece muy necesario sacar pronto, que tiene que ver con la inteligencia financiera, conseguir la ruta del dinero, del crimen organizado, del narcotráfico, de las grandes, de los peces gordos, digamos, de cómo se financian y levantar, por ejemplo, el secreto bancario. Que haya flexibilidad para levantar el secreto bancario y que la unidad de inteligencia y de financiera tenga una herramienta más para perseguir esa ruta. Tú no sacas nada con perseguir solo a un delincuente que lo pillas cometiendo un delito, sino tienes la capacidad de decir bueno, cómo se financia, a qué organización pertenece, cómo está lavando dinero, cómo está financiando las armas, etc., bueno, y eso tiene que ver con esta herramienta, esta capacidad de levantar el secreto bancario.

Es una discusión en la que ha costado avanzar...

No ha sido fácil lograrlo, ahí hemos visto una obstrucción de un sector de la oposición que no quiere, que le tiene temor a levantar el secreto bancario. Lo mismo cuando hablábamos de la detención por sospecha, la detención preventiva, a alguien lo pillan sospechoso en la calle, que puede estar cometiendo un delito, que puede estar armado, no sé qué, y le piden el carnet de identidad en la calle. Bueno, el que nada hace, nada teme, y lo mismo tiene que ser en términos financieros. No se trata de que acá el Estado va a estar revisando, como se dijo por ahí, las compras en el supermercado, sino que los movimientos raros, los movimientos sospechosos de capitales, de dinero, de posible financiamiento del crimen organizado, esa es la manera eficiente de las sociedades. Y esto además es algo que ocurre en el resto del mundo, no estamos inventando la rueda en el los países desarrollados tienen esa capacidad de decir mira, acá hay una sospecha de lavado de dinero, de vínculos del narcotráfico con tal sector económico, del crimen organizado, y se pesquisa, y con eso vas desbaratando las bandas y vas en el fondo teniendo una respuesta mucho más contundente. Entonces, hay herramientas que ya están aprobadas, otras que están en proceso de desarrollo, pero esa me parece muy, muy relevante que se apruebe pronto junto con el Ministerio de Seguridad Pública.

LLAMADO A LA IZQUIERDA

¿Cómo ve este puzzle de candidatos a la gobernación regional, estamos hablando de cuatro del sector de izquierda, tres del sector de derecha, una gobernación emblemática para el Frente Amplio, considerando que fue Rodrigo Mundaca la primera mayoría en la primera elección de gobernadores del país? ¿Por qué es tan difícil lograr un acuerdo en la izquierda para apoyar a Mundaca? Estas elecciones son clave para lo que ocurra el próximo año…

Efectivamente este año es muy relevante la disputa municipal y regional que pavimenta el camino, como usted dice, para el 2025, para la posibilidad, en nuestro caso, de continuar con un gobierno progresista. Eso pasa por tener un buen resultado también en términos electorales y territorial, municipal y regional. En eso yo soy optimista del acuerdo que hemos logrado como fuerza oficialista, esta unidad que hay que ir cuajando, que no está dada, pero hay que ir construyendo. Yo estoy trabajando en esa dirección de la unidad de la izquierda con la Centroizquierda del Frente Amplio, el Partido Comunista, el mundo que viene de la ex Concertación, la Democracia Cristiana, y aunque nos hemos puesto de acuerdo para llevar candidaturas únicas en todo el país para los municipios, hago el mismo llamado a quienes están en la mesa de negociación, que además termina a fin de mes la inscripción, no a fin de julio, para que en gobiernos regionales también llevemos candidaturas únicas en todo el país. Yo sé que hay dificultades en varias regiones, en esta región se levantan otras alternativas, pero me parece que el criterio del gobernador, que ya lleva un periodo, que tiene un apoyo importante, y esto no lo digo solo a partir de encuestas o qué sé yo, sino que por ejemplo, la cuenta pública Rodrigo Mundaca, yo asistí a la cuenta pública del gobernador Mundaca y había una transversalidad de apoyos de alcaldías, por ejemplo, de la centroizquierda, del Frente Amplio, del mundo independiente, progresista, muy potente, muy potente, que trasciende incluso los partidos políticos o las directivas de los partidos políticos, o el apoyo parlamentario que tiene Rodrigo Mundaca en muchos sectores también. Es verdad que no es unánime, que cuesta a veces generar eso, pero yo diría que es la persona más competitiva para derrotar a la derecha en estas elecciones de gobernación regional o eventualmente, si es que hay muchos candidatos y pasar a segunda vuelta. Creo que es el más completo para pasar a segunda vuelta.

¿Por qué no se logra entonces que el partido socialista, el Partido Comunista, incluso salió ahora en la candidatura de Madriaga, se les unan?

Mi impresión, y yo por eso le digo, soy optimista de lo que puede ocurrir a fin de julio cuando se inscriban las candidaturas, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo de candidaturas unitarias, estamos trabajando en esa dirección y ahí los partidos tienen una responsabilidad de llegar a esos acuerdos. Pero mi impresión es que esto también tiene que ver con negociaciones nacionales, con intereses de los partidos en otras regiones, con disputas que ocurren al interior de la alianza de gobierno en otras regiones y que de alguna manera tiene que ver con negociación, con decir oye, mira, yo tengo, si no logramos un acuerdo en tal o cual región, tengo esta candidatura y te compito. No tiene que ver con esas dinámicas que yo insisto, son de negociación, son muy de dirigencias políticas, pero yo creo que hay claridad y con responsabilidad. Mirando el mapa, digamos, la mejor carta es Rodrigo Mundaca. Yo tengo confianza en que eso se va a ir despejando. Respecto a lo de Tania Madriaga, bueno, es una aspiración del movimiento que lidera Jorge Sharp.

Se fue.

Pero tiene que ver con ese con ese mundo que emergió ahí en ese movimiento Ÿousand y que de alguna manera yo lamento que siempre han buscado como ir por el camino propio, como buscar una alternativa de diferenciación de la izquierda en vez de buscar un horizonte de unidad social y política para enfrentar a la ultraderecha. Yo soy un convencido y ahí podemos tener lecturas políticas distintas con ciertos dirigentes de izquierda, pero estoy convencido que en este momento en Chile y en el mundo estamos viviendo una época de auge del neoconservadurismo, de posiciones de radicalización de la derecha y ese es el objetivo central a derrotar por parte de nuestras fuerzas. Si uno mira lo que pasa en Francia, en Europa, en Italia, en distintos países, hay una preocupación por el auge de esta derecha más radicalizada en un contexto de cambio. Y eso está ocurriendo también. Como decía, vengo de Brasil llegando hace poco, en Brasil vivieron un gobierno de Bolsonaro, miren lo que pasó en Argentina con Milei, ahora en EE.UU. la posibilidad de que vuelva Trump, acá tenemos la amenaza de Kast y los republicanos. Siempre va surgiendo, incluso gente que va a la extrema, va surgiendo más a la derecha de la derecha, por tanto el objetivo de las fuerzas progresistas es de izquierda, lo digo desde mi domicilio político, es más bien buscar la unidad y no la fragmentación. En ese camino está el Frente Amplio y en eso creo que también hay que tener una cuota de responsabilidad y decir a ver quién es el mejor aspectado para enfrentar a la derecha y al extrema derecha, y en mi opinión es Rodrigo Mundaca. Yo creo que la gente hoy día va a castigar estas alternativas que reproducen la fragmentación o que van por el camino propio, esa es mi opinión, que no van a tener un gran apoyo y que tal vez lo están usando como plataforma para otro tipo de Ÿousand de elección, para las diputaciones, no sé más que efectivamente competir para ganar la gobernación regional. Yo creo que en eso no hay que perderse.

¿Lo dice por alguien en particular? ¿Por el exalcalde Viñambres, por Tania Madriaga?

Efectivamente, por todas estas alternativas que aparecen como que todavía están en carrera. Me parece que su pretensión principal no es tanto ganar la gobernación, sino que posicionarse para buscar una alternativa en el parlamento, lo cual es legítimo, en políticas legítimos. Pero creo que hay que tener una cuota de responsabilidad respecto a lo que está ocurriendo. Y yo creo que los partidos al menos no podemos hablar por Tania Madariaga que no forma, que todavía está buscando firmas como independiente, no, ellos ya optaron por el camino propio. Pero los partidos, los partidos que estamos en esta alianza de gobierno a la izquierda con la centroizquierda, creo que al final va a primar la responsabilidad de llevar candidaturas únicas. Y eso se va a ver a fin de mes, en julio. Soy optimista de aquello y ese es mi llamado, en el fondo ese es mi llamado.

¿Están conversando con el Partido Socialista? Porque ellos estaban bien reacios. De hecho hubo un momento en que hubo dimes y diretes entre el gobernador y el presidente del partido socialista.

Mire, yo hablo desde mi rol como senador, yo no estoy en la mesa negociación, yo fui presidente de Revolución Democrática. Hoy día estamos en la fusión del Frente Amplio y ahí son otros los actores que están llevando esa conversación. Mi conversación en el senado con la bancada socialista del senador, está la presidenta Paulina Bodanovich, es que tenemos que hacerle un mayor esfuerzo y todavía quedan varias semanas para esa negociación de llevar candidaturas únicas en todo el país.Eso implica generosidad de todas partes. Nosotros tendremos que ceder nuestras aspiraciones en otras regiones, digo, como Frente Amplio, ser generosos en eso, pero también pedir responsabilidad a los otros socios. Y esas conversaciones se están llevando adelante, soy optimista de aquello.

NUEVO PARTIDO FRENTE AMPLIO

Este jueves se conocieron los nombres para las listas nacionales y regionales de consenso. En la región de Valparaíso hay una lista unitaria, al igual que a nivel nacional. ¿Qué le parece este proceso?

Yo apoyo completamente la presidencia de Constanza Martínez, la ex delegada regional metropolitana, que además valoro mucho su decisión, su valentía de asumir, de meterse en nuevos problemas, digamos, ser presidente partido es meterse el problema, estar expuesto a la crítica, negociaciones complejas, a la interna con los otros partidos de la alianza, etc., y valoro mucho el liderazgo de Constanza, su temple, su capacidad política, su compromiso y tiene todo mi respaldo y mi apoyo. Pero hay nombres de consenso, digamos, que se está generando entre Convergencia, Revolución Democrática y Comunes y me parece que es lo más adecuado para esta primera etapa de buscar esas fórmulas de consenso con toda la legitimidad que tiene en un proceso interno, de que se paren listas, alternativas a competir, etc. O sea que esta fusión que se dio en términos legales también se vaya dando a nivel de base, digamos, que vaya, que vaya generándose esa unidad en las bases de personas que venimos de partidos distintos, pero que nos vamos dando cuenta que tenemos más similitudes que diferencias y que podemos tener sintonía también con personas que vienen de otros domicilios políticos, pero que nos encontramos en este partido Frente Amplio y eso es lo que a mí me interesa, que vaya cuajando esta unidad y por tanto las fórmulas de consenso son las que a mí más me interesan hoy día, más que la competencia interna, digamos.

¿Y a nivel regional?

Junto con valorar la inscripción de la lista de consenso para la directiva nacional encabezada por Constanza Martínez y donde va Andrés Couble de secretario general, una persona que conozco hace muchos años un profesional de excelencia, muy inteligente, muy honesto y siempre trabajando al servicio del colectivo, con bajo perfil, sin aspiraciones de figurar ni de tener necesariamente que estar en primera línea en lo público y siempre a disposición de lo colectivo. Creo que va a hacer una gran dupla con Constanza Martínez como presidenta nacional del partido y donde hay una mesa nacional que recoge las distintas sensibilidades que se fusionan en el Frente Amplio. Me parece una muy buena directiva y además una lista de consenso. Y a nivel regional va una lista encabezada por Sebastián Farfán, ex core de Marga Marga y donde va también la actual consejera regional Tania Valenzuela por Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví, que viene de Revolución Democrática, y que está también alguien de la actual directiva de Revolución Democrática, Pablo Guerra, lo que logra un buen consenso también con Comunes y Convergencia Social y, por tanto, valoro este acuerdo inicial para dar inicio a la construcción de este partido nuevo Frente Amplio recogiendo las distintas sensibilidades de las fuerzas políticas que lo componen, llámese Convergencia social, Revolución Democrátic, Comunes, Plataforma Socialista y distintos movimientos que lo integran y desearles el mayor de los éxitos y que cuentan con todo mi respaldo desde el Senado.

Son entonces el partido más grande de Chile en este momento, con más militantes que el Partido Comunista.

Yo le bajo el perfil porque tenemos un desafío, porque una cosa es que firme mucha gente la ficha de militancia, pero el desafío que tenemos es que milite gente, que participe activamente esa gente. Eso no es tan así, o sea, no se condice tanto el número con la participación, en ningún partido es así. Pero como Frente Amplio creo que tenemos ese desafío, no podemos dormirnos los laureles, decir hoy tenemos más fichas inscritas en el Servel y por tanto nos relajamos, sino que tenemos el desafío permanente de construir base social territorial en todo Chile. Y que la gente que firmó, que mucha de esa gente firmó el 2017 para Revolución Democrática para levantar la candidatura Beatriz Sánchez o el 2021 para levantar la primaria de Gabriel Boric, hay gente que firmó y dijo yo firmo por el partido pero no hago el esfuerzo de militar o de estar informado, de opinar, etc. Y ahí nosotros también tenemos que abrir esos espacios y ese es un desafío permanente que vamos a tener que enfrentar. Entonces por eso yo le bajo el perfil de decir mire, está bien la fusión, hoy día tenemos harta ficha de adhesión, también tenemos una bancada grande en el parlamento, eso es importante, una de las bancadas grandes de diputados. Tenemos alcaldías relevantes acá en la región, usted nombraba Macarena Ripamonte, Valeria Melipillán, Pancho Riquelme en Casablanca y tenemos apuestas por crecer también en la región. Rodrigo Mundaca, si bien no es militante del Frente Amplio, él es militante del movimiento social Modatima, pero hay una cercanía con el Frente Amplio de hace mucho tiempo, él mismo compitió en una primaria del Frente Amplio en su elección. Entonces bueno, tenemos ahí, tenemos concejalías, cores en la región y en todo el país y eso tenemos el desafío de no solo mantenerlo sino que crecer, crecer efectivamente con base territorial.

¿Senador, usted va a reelección?

Mire, esa es una definición que a mí me gusta tomarla en colectivo, no sólo en personal y más aún en este contexto de partido unificado. Yo diría mi foco principal hoy día está en que cuaje esta fusión, estamos recién eligiendo directiva nacional, comité central que debato, le va a tocar tomar esas definiciones de la plantilla parlamentaria del 2025, pero mi foco hoy día está en las elecciones municipales, regionales, que nos vaya bien como Frente Amplio y como oficialismo. Yo estoy muy comprometido también que al oficialismo le vaya bien en la región apoyando distintas alcaldías, algunos independientes u otros de partidos de la izquierda y la centroizquierda. Ese es mi foco y creo que la plantilla parlamentaria hay que construirla. Obviamente se va conversando esto este año, pero el foco principal y no desviar el protagonismo que tienen las alcaldías, los gobiernos regionales y después de las municipales creo que ya tenemos que plantear esa conversación respecto de listas parlamentarias, si vamos a ir en una lista, en dos listas con la centroizquierda, los cupos que vamos a tener, etc. Sí es importante mantener el Cupo del Frente Amplio de la región de Valparaíso y crecer además como Frente Amplio en la bancada de senadores. Hoy tenemos una muy buena y gran bancada en la Cámara de Diputados, pero tenemos solo un senador actualmente y tenemos el desafío de crecer en una bancada de senadores de Frente Amplio. Yo estoy a disposición de eso, a mí me gusta mirar la política términos colectivos. Yo cuando me hice disponible para competir en el Senado fue siempre pensando en colectivo y como buscando lo mejor para el proyecto. Y en eso mi actitud sigue tal cual. Y me gusta conversar esto con la nueva directiva que va a ser elegida, con el comité central y no sólo en términos de una aspiración personal o carrera personal. Yo soy un cuadro político a disposición de un proyecto colectivo donde sea mejor servir a este propósito. Pero insisto, hoy día, hoy día mismo, mi foco está en octubre, en las elecciones municipales y regionales, tanto para el Frente Amplio como para el oficialismo.

Como el único senador del partido, resultaría ilógico que si le fue bien no vaya ahora…

Es que mira, a veces las lógicas las lógicas pueden ir cambiando, pueden surgir nuevos nuevos desafíos, pueden surgir nuevos liderazgos también. Por eso a mí me gusta ver esto en colectivo, más allá de mi aspiración personal. Yo estoy trabajando muy fuertemente, estoy día en la comisión de Relaciones Exteriores, estoy participando en esta red futuro, estoy con hartos proyectos en el área de relaciones internacionales que a veces no es muy vistoso, pero que ahí se está construyendo algo que he creado más como Frente Amplio con la Fundación Rumbo Colectivo, el centro de estudio, estamos aportando algo bien interesante a proponerle al Partido Frente Amplio en términos de esa de esa agenda, por decirlo de alguna manera, apoyando el gobierno del presidente Boric en las agendas centrales, pensiones, pactos fiscal, salud. Y a nivel regional yo estoy trabajando muy, muy en sintonía con municipios que no sólo son del Frente Amplio, sino que son de esta de este arco progresista del municipio, en Quillota, en Calera, en Petorca, además de los propios que creo que están haciendo un muy buen trabajo. Yo estoy ahí trabajando a nivel territorial todas las semanas, con mucho despliegue en territorios y por tanto esa va a ser mi actitud hasta el último día. Pero las decisiones políticas creo que hay que pensarlas no sólo en términos del interés personal de cada uno, sino que ponerlas en colectivo.

La discusión por la reforma al sistema de pensiones está difícil de resolver. ¿Qué le parece la posición de los parlamentarios?

Mire, mi llamado, creo que vivía la urgencia central y llevo varias giras en la región recorriendo y conversando con adultos mayores, con dirigentes sociales, sobre la reforma de pensiones. Creo que hay una urgencia, más allá de este gallito entre oposición y gobierno. La discusión sobre el 6%, que tres puntos, que dos puntos, para allá, para acá, es cuánto mejoran las pensiones hoy día, que son muy bajas para los actuales jubilados, y la creación de un seguro social que permite mejorar las pensiones hoy, no en 30 o 40 años más. Y obviamente por ley, esto es el primer piso de crear el seguro social para en el futuro ir mejorando también las pensiones para adelante. Entonces, creo que ese llamado, si me permite el medio, la urgencia, la urgencia de votar pronto, la idea de legislar, ya es una discusión que llevamos más de 10 años como sociedad chilena. Estuvo 14 meses en la Cámara de Diputados… Creo que no hay que dilatar más, aprobar la idea, legislar y entrar al área chica, las indicaciones, pero sobre todo poniendo el foco en un acuerdo por la seguridad social para adelante. Si esto no va a ser un triunfo, esto puede ser un acuerdo perfecto entre gobierno y oposición, o algún sector de la oposición al menos, para mejorar las pensiones de la gente hoy y seguir pavimentando un camino de seguridad social para el futuro. Eso para mí es la principal urgencia, insisto, a nivel territorial. Lo palpo todas las semanas en conversaciones con las personas y creo que es la mayor urgencia, junto con los temas de seguridad en que hemos ido avanzando, hemos creado más de 50 proyectos de ley y vamos a seguir aprobando distintos proyectos que mejoren la seguridad pública. Pero esto está pendiente y no podemos dilatar más esta discusión.

El gobierno ha hablado incluso de que el país está secuestrado por un grupo económico, a propósito de las declaraciones de la ministra del Trabajo. ¿Coincide?

Es que al rato veo que hay sectores políticos que están siguiendo mucho la estrategia propaganda de las AFP y eso me preocupa. Yo no sé si hay ahí financiamiento o no. Sería por eso estas herramientas de levantamiento secreto bancario, tal vez el por qué se oponen tanto. Pero la pregunta es, más allá de defender el interés de una industria que además ha sido muy lucrativa, no podemos estar viviendo con esta contradicción permanente que genera una tensión social, el tener las pensiones de miseria y que se viene acumulando esta discusión hace más de 10 años. Entonces, ahí yo le pido a sectores de la oposición que cedan en sus posiciones originales y lleguemos a un punto de encuentro. Así como el gobierno también ha cedido en su posición original de decir mira, que vaya todo el aporte del empleador a un seguro social, el 6 % dicho, bueno, vamos al 3, %, a tres puntos, como también lo planteó el gobierno Piñera en su momento, y de la propuesta inicial del programa de gobierno ha ido modificándose, ha ido moderándose. Por tanto también le pedimos a la oposición que ceda en su trinchera y que no se abanderen tanto, que no se camiseteen tanto con la propaganda de las FP, sino que busquen una mirada de bien común y de mejorar las pensiones de la gente. Hoy día yo creo que la gente no perdonaría que el sistema político dilate más esta discusión y quede entrampada y no lleguemos a puerto en una reforma de pensiones.

