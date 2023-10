Entregan obras del ascensor Espíritu Santo de Valparaíso y unas 5 mil personas del cerro Bellavista podrán volver a usarlo

Tras el término de las obras de conservación del ascensor Espíritu Santo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó el elevador del Gobierno Regional a la Municipalidad de Valparaíso para que la comunidad porteña pueda volver a utilizarlo.

Cabe hacer presente que los trabajos de conservación estuvieron a cargo de la Dirección de Arquitectura, con una inversión de $280 millones, e incluyeron revisión, mantención y reemplazo de una serie de elementos, además de la alineación, nivelación, pruebas de carga, de seguridad y de control.

El seremi Yanino Riquelme destacó que "estamos entregando una conservación que se hizo al ascensor, principalmente a las piezas del motor. Es una estructura de larga data. Los ascensores en Valparaíso tienen más de 100 años y, por lo tanto, vamos a tener que estar en forma constante haciendo mantenimientos, pero también conservaciones como ésta".

De igual forma, informó que de aquí a fin de este año se iniciará la licitación para las obras de restauración del ascensor Artillería, precisando que se está trabajando en los trámites administrativos y técnicos requeridos para avanzar también con las restauraciones de los demás ascensores de Valparaíso.

El gobernador Rodrigo Mundaca, en tanto, comentó que "este ascensor Espíritu Santo hoy día va a dar servicio a más de 5 mil personas que habitan en el cerro, en una mirada bastante intermodal del transporte, porque los ascensores no solamente son parte del patrimonio material, sino que también del patrimonio inmaterial de nuestra región y -particularmente- de la ciudad de Valparaíso, sino que también son un medio de transporte sustentable, que no contamina, que no depende del gas del petróleo y carbón que contribuye al combate contra el cambio climático".

El alcalde Jorge Sharp sostuvo que "el ascensor Espíritu Santo desde el día de hoy comienza su funcionamiento, va a tener un periodo de marcha blanca, esto quiere decir, un periodo de no cobro del pasaje del ascensor que es de 100 pesos, para poder ajustar cualquier tipo de dificultad que se pueda prestar. Es una muy buena noticia para los vecinos del cerro Bellavista y para todo Valparaíso, porque refleja que la ciudad se está recuperando, que se está activando, que está despertando".

En tanto, la presidenta de la Unidad vecinal 23 del cerro Bellavista, Adriana Cuadra, dijo estar "feliz y mis vecinos también, porque éste es nuestro transporte público. Nosotros no tenemos otra manera de subir al cerro. Cuando no teníamos ascensor debíamos pagar $2.000 o $1.500 para bajar y subir, entonces esto para nosotros es muy importante y agradezco mucho a las autoridades por habernos escuchado".

SISTEMA INTEGRADO

En la oportunidad, se informó que éste y todos los ascensores de Valparaíso forman parte de un sistema integrado de electromovilidad con los trolebuses y el tren Limache- Puerto.

Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso, explicó que "tenemos un convenio con el Municipio para que en los ascensores estén instalado nuestros validadores, para que las personas puedes utilizar la tarjeta de EFE Valparaíso, del Metro, para poder acceder a estos importantes medios de transportes hacia los cerros y tenemos una tarifa integrada".

PURANOTICIA