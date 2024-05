Entregan concesión por 20 años de arriendo para instalar un Terminal Agrícola en el Mercado Cardonal de Valparaíso

Luego de múltiples gestiones con diferentes entidades, finalmente se materializó el deseo de quienes trabajan en el Mercado Cardonal de Valparaíso: la concesión de arriendo de terreno por 20 años para la instalación de un terminal agrícola.

La noticia fue celebrada por la diputada Carolina Marzán, quien señaló que "la directiva del Mercado Cardonal tenía un gran sueño, que era contar con un espacio, que no se les había entregado, pero los trabajadores y trabajadoras necesitaban disponer de ese espacio por 20 años, para poder hacer una inversión que valga la pena, y que toda la agricultura familiar campesina de la región pueda venir acá a hacer su trabajo, dejar sus productos, comercializarlo".

La parlamentaria agregó que “estamos muy contentos porque las dirigentas llevaban muchos años luchando por lograr esto. Así que solo agradecer al Ministerio de Vivienda por la rapidez en realizar esta gestión, que sabemos ha sido compleja, y muy importante, ya que no solo impacta positivamente en los comerciantes, sino que en toda la comunidad de Valparaíso, y la región".

"Asimismo, vamos a armar un grupo de trabajo con el Ministerio de Agricultura, con el Subsecretario de Prevención del Delito con la Delegación, con la Gobernación para empezar a trabajar los temas de seguridad principalmente”, añadió.

Por su parte, la presidenta de la ONG Terminal Agrícola Valparaíso, Josefina Venenciano, sostuvo que “hace 26 años estábamos luchando por construir un terreno donde construir un terminal agrícola. Hace dos días atrás me llegó una notificación de parte de la Diputada de que nos dan una concesión a 20 años".

“Ahora va a ser una realidad, un terminal agrícola regional para Valparaíso, donde la gente pueda trabajar y vender sus productos tranquilamente, sin que tengan problemas de delincuencia, y todas esas cosas que se originan trabajando en la calle; y la otra cosa es limpiar las calles de Valparaíso, que están llenas de ambulantes que somos nosotros mismos, pero las vamos a tener limpias, yo creo que en un año o dos años no se demora más que eso”, señaló la dirigenta.

Finalmente, Venenciano manifestó que “ahora queremos el apoyo de todas las autoridades de la región, comenzando por el Gobernador, el Alcalde, por todas las autoridades, el Seremi correspondiente, la Delegada Presidencial, que me gustaría que me recibiera para exponerle en una mesa de trabajo lo que se necesita, y también al gobierno regional completo, porque esto no es para mí nomás, no es para la ONG y para los socios, es para el país, es para que de una vez por todas se limpien las calles de Valparaíso y trabajemos dignamente”.

