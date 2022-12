En suspenso se mantiene criticada fiesta de tres días en plaza Sotomayor de Valparaíso por falta de informe clave de Carabineros

Complicado ha sido el fin de año en la comuna de Valparaíso. Y es que sumado a la incertidumbre en torno a la realización del show de fuegos artificiales para darle la bienvenida al 2023, ahora se suman las dudas respecto a la criticada fiesta que la administración de Jorge Sharp pretende llevar a cabo los días jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de diciembre en la plaza Sotomayor, extendiéndose al 1 de enero.

Y es que a pesar que incluso ya circulan nombres de artistas como 31 Minutos o Chico Trujillo, lo cierto es que Carabineros aún no despacha el informe de factibilidad que autorice la realización del evento que se espera desarrollar entre las 20:00 y las 23:30 horas del jueves 29 y viernes 30; y desde las 20:00 horas del sábado 31 hasta las 2:00 horas del domingo 1 de enero. A esto se suman las críticas de vecinos de los alrededores de plaza Aníbal Pinto, que ven con malos ojos su realización.

Al respecto, el jefe de la V Zona de Carabineros, general Edgar Jofré, señaló que "el informe no está emitido todavía. Entendemos las aprensiones de los vecinos, pero aquí confluyen muchas cosas: no sólo está Carabineros, está la seguridad privada, están los organismos municipales, salud y también la propia comunidad. Hay que entender que estos espacios tienen un fin común, la recreación de las personas. Aquí lo que hay tratar de sacar son a las personas que cometen delitos, porque actuamos frente a delincuentes, que son los que se salen de la ley y los que no las cumplen".

De igual forma, la máxima autoridad policial de la región enfatizó que "este es un trabajo de muchos organismos y el propósito es alinear todas las capacidades para que, cumpliendo los requisitos que la ley exija, de acuerdo a espacio, temporalidad y personas que asistan, que eso se conforme con los informes de factibilidad. Esto día a día cambia y también se van presentando otras variables".

Por su parte, la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, planteó que "cuando hablamos de seguridad, debemos tener condiciones para poder hacerlo. Hay que tomar decisiones, gestionar recursos y este tipo de decisiones va en esa dirección. Además de las coordinaciones que nos corresponde realizar como Delegación, con todo el sistema de protección civil, abordar las medidas de seguridad que se van a adoptar y que se van a exigir a las productoras en toda la región de Valparaíso, para poder entregar los permisos que correspondan".

Consultada acerca de las quejas que ha levantado la comunidad por esta fiesta de tres días en la plaza Sotomayor, la autoridad regional subrayó que "hemos realizado las reuniones de coordinación con Protección Civil y estamos a la espera del informe que nos tiene que entregar Carabineros respecto de la factibilidad y cuáles son las necesidades que levantan respecto de la seguridad pública".

Por último, se indicó que también se han realizado reuniones con la productora a cargo del evento (Espacio 12 Limitada), a quienes les han planteado algunas exigencias como fortalecer la seguridad privada, recordando que son justamente estas empresas las encargadas de velar por las condiciones de seguridad. "Hemos solicitado más seguridad que la que se establece por norma", zanjó la delegada González.

