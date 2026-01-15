En prisión preventiva quedaron dos sujetos que transportaban 719 kilos de drogas a bordo de un camión en Chañaral

El Juzgado de Garantía de Chañaral dejó en prisión preventiva a dos sujetos detenidos por Carabineros con más de 700 kilos de marihuana.

Se incautaron 27 sacos, distribuidos en 678 paquetes envueltos en cinta adhesiva color café y negro, contenedores de 719 kilos de droga, transportados en un camión.

Producto de este procedimiento, el personal de Carabineros detuvo al conductor de iniciales A.A.J.Z, de 44 años, nacionalidad chilena, y J.A.P.R, de 32 años, ciudadano colombiano, con situación migratoria irregular en Chile, quien viajaba como copiloto.

Esta nueva incautación de drogas equivale a 1 millón 400 mil dosis de marihuana con un avalúo de 4.300 millones de pesos aproximadamente.

Además, vale hacer presente que en el procedimiento la policía uniformada incautó el camión, dinero en efectivo y diferentes evidencias asociadas al delito.

PURANOTICIA