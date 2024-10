En la recta final por la alcaldía de Valparaíso Carla Meyer suma apoyos “oficialistas” en desmedro de Camila Nieto

La recta final por la alcaldía de Valparaíso está al rojo vivo entre Carla Meyer y Camila Nieto por el lado de la centro izquierda. La denominada “delfín” de Jorge Sharp quien apuesta por un tercer periodo del proyecto de la Alcaldía Ciudadana ha logrado sumar diferentes apoyos del oficialismo.

Al grupo ya conocido de concejalías, donde hay independientes y militantes de partidos del bloque oficialista que corren por las listas de la Izquierda Ecologista Popular, del Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, se suman dos candidatos a Core: un independiente y un PPD. Además, Meyer ha tenido conversaciones con un candidato Core DC y un parlamentario radical.

Primero, fue un grupo de candidatos al Concejo Municipal los que dieron su apoyo a Meyer en desmedro de la candidata Camila Nieto, actual concejala y militante del Frente Amplio, quien pese a ganar la primaria oficialista el pasado 9 de junio, no ha logrado aunar las distintas sensibilidades al interior del bloque gobernante.

Ahora se suman dos candidaturas a Core las que públicamente se han mostrado apoyando a Carla Meyer. Se trata de los independientes Manuel Guerrero Henríquez (quien va por lista del PPD) y Priscila Fleming Aránguiz, (por la Federación Regionalista Verde Social). Asimismo, Meyer se ha reunido con el militante y candidato Core de la Democracia Cristiana, DC, Esteban Vega Toro, y con el parlamentario radical Tomás Lagomarsino.

Uno de ellos, Manuel Guerrero, explicó que el apoyo surge debido a “sus nuevas iniciativas, por apoyar a la juventud, y apoyando para tener más cultura, que es algo que yo quiero, como impulsar que Valparaíso sea la capital de la bohemia de Chile. Así es que estamos muy en sintonía”.

Al ser consultado sobre el apoyo a Meyer por sobre la candidatura oficialista, el candidato y locutor de radio Congreso destacó que valoraba “la sinceridad, la cercanía y lo que significa también un apañe a lo que verdaderamente le importa a la gente. Hay que dialogar con todos, hay que hay que ser transversal, no hay que ser confrontacional y no protestar por protestar, sino que junto con la digamos junto con la protesta, también tiene que ir la proposición. Y hay que escucharnos”.

En la misma línea, Priscila Fleming señaló que “me sumé al proyecto de Carla Meyer porque para mí representa el proyecto que puede traer unidad izquierda”. Añadió que “la gente se suma cada vez más a la candidatura de Carla Meyer porque en las otras candidaturas hay mucho muchos pesimismos, mucha negatividad y recurren o caen en argumentos que yo creo que a la gente no le hace sentido, sobre todo a la gente que ama Valparaíso, los que amamos Valparaíso no podemos hablar mal de nuestra ciudad y eso es algo que Carla Meyer nos enseña. Y las otras candidaturas lo hacen, hay candidaturas que hablan de abandono, hay candidaturas que hablan de que no funciona Valparaíso y yo creo que eso es hablar mal contra nuestra propia ciudad”.

A ellos se suman los candidatos al Concejo Municipal que anteriormente habían dado su apoyo y que corren por listas del oficialismo, como la lista Izquierda Ecologista Popular, donde están Edgar Eldredge, Joselyn Argandoña y Marcela Jerez. Se suman los candidatos Félix Montecinos, que compite en un cupo del Partido Liberal; y el placillano Vicente Celedón, que está presente en la lista de la Federación Regionalista Verde Social.

Además, están los actuales concejales que van a por la reelección, e integrantes de Transformar Chile, el movimiento político de Meyer, Vladimir Valenzuela y Gilda Llorente, y Carla Sánchez, cercana a la actual administración porteña.

Acercamiento de Candidato Core de la DC

En tanto, el candidato a Core de la Democracia Cristiana, Esteban Vega destacó la capacidad de diálogo de Meyer, y señaló que “tengo una valoración positiva de su trabajo rescatando además también los aspectos positivos de la gestión de Jorge Sharp como alcalde de Valparaíso y la proyección”.

“Creo que el principal desafío es cómo somos capaces de derrotar a la derecha y desde esa perspectiva lo que yo interpreto, es que la primera opción la tiene Carla Meyer”. Y añadió que “la candidatura de Camila Nieto ha tenido dificultades para poder instalarse como una candidatura de mayoría porque le habla a un nicho. Y creo que ha adolecido de convocar a todos los mundos y a todas las voluntades que existen en Valparaíso, a diferencia de la candidatura de Carla Meyer que yo creo que ha sabido identificar la necesidad de incorporar distintas miradas en Valparaíso y agrupar a distintos sectores”.

Lagomarsino: “Todos tienen su corazoncito, yo lo tengo particularmente en Carla Meyer”

En la misma línea, el diputado independiente por cupo Radical Tomás Lagomarsino se reunió en un café porteño con la candidata independiente Carla Meyer y señaló que “evidentemente existen hartos puntos comunes sobre todo en vista de él bien superior de la comunidad porteña” .

Considerando las materias pendientes en salud de la comuna y luego del anuncio del traslado de la Delegación Presidencial a Viña del Mar, el parlamentario añadió que “si no tenemos una alcaldesa con la mano firme, cada día más Valparaíso va a perder su sitial como capital de nuestra región y como puerto principal”.

Finalmente, fue en un encuentro con dirigentes deportivos donde el parlamentario afirmó que su “corazoncito” estaba con la candidatura de Carla Meyer.

“Nos vamos a encargar personalmente a quien gane la alcaldía este 26 y 27 de octubre hacerle seguimiento para que esa modificación al plano regulador se concrete. Yo sé que todos tienen su corazoncito, yo lo tengo particularmente en Carla Meyer, pero evidentemente vamos a estar ahí quien sea quien gane para hacer que eso se concrete”, señaló en el acto público.

Por último, en el programa Cuenta Regresiva de Puranoticia.cl el actual diputado socialista Tomás de Rementería invitado como panelista junto al diputado Andrés Longton de Renovación Nacional también se inclinó por la opción de Mayer en desmedro de Nieto. Según el parlamentario socialista la carta de la Alcaldía Ciudadana y continuadora de la gestión Sharp es más competitiva y tiene más opciones de ganar en las elecciones de este sábado y domingo próximo.

