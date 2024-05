En encuentro junto a dirigencias porteñas, Carla Meyer ratifica su candidatura al municipio de Valparaíso

Ante más de 700 asistentes vecinos, vecinas y representantes de cientos de organizaciones territoriales de Valparaíso, Carla Meyer asumió el compromiso de continuidad del proyecto de la Alcaldía Ciudadana, que permitió sanear las finanzas del municipio porteño y recuperar una serie de activos de la ciudad puerto.

En el encuentro, realizado en Sala Rivoli, un teatro recuperado para eventos culturales en plena calle Victoria, se ratificó la candidatura de la sucesora de Jorge Sharp encabezando el proyecto comunal.

En el lugar, rodeada de dirigencias sociales y vecinas y vecinos, la candidata a la alcaldía de Valparaíso, Carla Meyer, dijo que “hoy día tenemos la posibilidad de presentar una candidatura que en este caso me corresponde a mí encabezarla. Que sea el canal de lucha de muchos y muchas que hemos estado siempre trabajando desde los territorios. Desde las comunidades y en eso invitar a todos quienes quieran patrocinar y sumarse a este proyecto, fortalecerlo, engrosarlo, un proyecto independiente que tomamos con la responsabilidad, el cariño y la convicción y el protagonismo que necesitamos hoy día los territorios y los pueblos”. Sobre la diferenciación con otros candidatos, Meyer comentó que “la principal fortaleza es el colectivo. Y en eso claramente que este proyecto encarne las luchas de un colectivo son fundamentales. Una amplia base social está con nosotros y nosotras queriendo impulsar la candidatura independiente”.

Según el integrante Comisión Ciudadana por la recuperación del estadio Elías Figueroa y ex presidente de la Corporación Santiago Wanderers Mario Oyer, “quedan tareas pendientes y en ese sentido también queremos que la alcaldía quede en las mismas manos, que son manos limpias como decía Jorge Sharp” y agregó en torno a la agenda de recuperación del estadio que “hemos conversado con Carla y está absolutamente alineada en la misma agenda, así es que de aquí tenemos más fuerza para poder continuar con el trabajo de esta comisión, para poder ir pronto a La Moneda a exigir lo que nos pertenece a los porteños y porteñas que es el polo deportivo de Playa Ancha, el Alejo Barrios y el estadio de Playa Ancha”.

Camila Díaz, dirigenta de la Junta de Vecinos 86 de Cerro Placeres se mostró esperanzada en la carrera a la alcaldía de Meyer y destacó que “creo que este proyecto tiene que seguir porque ha sido forjado junto con las comunidades y creo que eso es esencial. Como decían, no es que el proyecto sea de Jorge Sharp o de Carla, los hacemos en conjunto con los vecinos y eso no se puede perder”.

Según el alcalde Jorge Sharp, “la decisión de no repostularme es muy sencillo. Tiene que ver con algo que la política escasea en estos días, que es cumplir con la palabra empeñada. Es ser fiel a las convicciones y no cambiar según la conveniencia de posición. Tiene que ver con cumplir con la palabra empeñada. Yo hace un par de años atrás dije que iba a estar dos periodos en la alcaldía y hoy día estoy cumpliendo con ese compromiso no creo que los políticos o las políticas tengan que servirse de los cargos sino que servir a la comunidad y por eso no quiero apernarme en el municipio sino que dar paso a un nuevo equipo con una nueva alcaldesa esperamos que Carla Meyer que ha sido proclamada en esta asamblea masiva de más de mil vecinos y vecinas y que mmm eh esperamos continúe con la alcaldía ciudadana”.

