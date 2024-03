En el Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso se realizaron cirugías vasculares pioneras en Chile

Dos intervenciones quirúrgicas pioneras en Chile realizó el equipo de Cirugía Vascular del hospital Dr. Eduardo Pereira (HEP) de Valparaíso, logrando exitosos resultados en los pacientes tanto en la intervención misma y en su recuperación, como en el posterior impacto en su calidad de vida. Ambos procedimientos incluyeron implantes con tecnología de última generación.

En primer término, se trató de la instalación del dispositivo denominado “Hero Graft” en el paciente Manuel Cardoza Catalán, de 69 años, quien lamentablemente presentaba un agotamiento de todos los accesos vasculares para su hemodiálisis, tratamiento que se hace 3 veces a la semana desde el año 2018. Debido al desgaste de sus venas, ya no disponía de opciones de acceso para continuar con este vital procedimiento.

Sin embargo, el injerto de este dispositivo cambió todas las expectativas a don Manuel, ya que no dependerá más de sus delicadas venas para hacerse las diálisis. Con esta nueva tecnología podrá continuar sin riesgos con el procedimiento que se tiene que realizar tres veces a la semana, con 4 horas de duración cada sesión.

Don Manuel, quien vive en San Antonio y viaja a Valparaíso a realizarse las hemodiálisis, señaló que “este dispositivo me permite seguir viviendo, así de simple. Así que para mi esta cirugía no es una buena noticia, sino que es algo maravilloso que me salvó la vida. No he sentido molestias de ningún tipo y el proceso de diálisis es 100% superior a cómo me lo hacían antes”.

Uno de los cirujanos que lo operó, Dr. Gregory Córdova, señaló que este caso “es el segundo dispositivo que se instala en Chile y es primera vez que se utiliza en un hospital público de Valparaíso, por lo que es muy interesante y destacable que lo hayamos logrado hacer en el Hospital Eduardo Pereira, que es referente en Cirugía Vascular en la jurisdicción del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. Esta tecnología cambiará la vida al paciente en términos positivos, ya que el dispositivo está implantado en forma permanente a la arteria en su brazo izquierdo y no dañará más sus pocas venas disponibles con la diálisis”.

Para don Manuel, el Dr. Gregory Córdova y el Dr. Felipe Alegría –quienes fueron sus cirujanos- “son verdaderos ángeles que llegaron a mi vida, son un regalo, porque siento que quedé en las mejores manos. Nunca voy a terminar de agradecerles el cambio de vida que me han permitido”.

Endoprótesis para aneurisma iliaco aislado

En tanto, la segunda cirugía pionera en Chile y que se realizó por primera vez en el HEP, correspondió a la reparación de un aneurisma iliaco derecho aislado (la arteria iliaca se ubica en el área pélvica y lleva sangre a los órganos genitourinarios y digestivos de la pelvis y además de la extremidad inferior derecha), a través del implante del dispositivo denominado “Branch Iliaco” a la paciente Blanca Riquelme Saldías, de 74 años también residente de San Antonio, quien fue operada por los cirujanos vasculares Dr. Gregory Córdova y Dr. Luis Hernández.

La Sra. Blanca presentaba un aneurisma aislado en la arteria iliaca derecha y con esta endoprótesis (prótesis que se instala por vía intravascular), se reemplaza sólo el sector dañado de la arteria, no siendo necesario realizar un procedimiento más complejo o con cirugía abierta, que tienen mayores riesgos y complicaciones.

“Esta intervención consiste en reemplazar o reparar la arteria iliaca común a nivel de su bifurcación con una prótesis especial que se despliega por vía endovascular, es un procedimiento mínimamente invasivo que permite una recuperación mucho más rápida. Es una técnica efectiva y cómoda para los pacientes, y es primera vez que se usa para aneurismas iliacos aislados en el Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso y segunda vez en Chile”, explicó el Dr. Córdova.

“Estoy muy contenta porque esta operación es una solución permanente y eso me mantiene con mucho ánimo y ganas de volver a trabajar”, señaló la Sra. Blanca, quien dijo que confió plenamente en el equipo de Cirugía Vascular “porque ellos estudiaron a fondo mi caso y encontraron la mejor solución”.

Relató que antes de la operación, sus molestias “eran en la parte de la ingle derecha, sentía que se me caía la pierna y no podía caminar porque no me respondía. Ahora me siento mucho mejor, siento la pierna más segura y he vuelto a caminar con confianza, más firme. Estoy muy contenta y tranquila porque mi vida cambiará y pronto podré volver a trabajar”, señaló la Sra. Blanca, quien se define como una persona jovial y positiva.

Angiógrafo

En tanto, el proyecto de adquisición de un angiógrafo para el Hospital Dr. Eduardo Pereira, avanza de acuerdo a lo programado. Actualmente se encuentra en etapa de revisión final del perfil por parte del establecimiento, luego de contar ya con la aprobación técnica del Minsal y de también encontrarse aprobado por parte del SSVSA el diseño arquitectónico del pabellón híbrido donde se instalará este nuevo equipamiento.

El angiógrafo es un equipo de alta tecnología, mínimamente invasivo para el paciente, que permite ver las venas y arterias en detalle a través de rayos X durante las cirugías, lo que facilita realizar intervenciones quirúrgicas de alta precisión y de mayor complejidad con éxito y seguridad.

PURANOTICIA